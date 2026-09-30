Старе посвідчення про інвалідність: доки діє документ

Посвідчення інваліда та застосунок Дія. Фото: колаж Новини.LIVE

Українці з інвалідністю, яку отримали ще з дитинства можуть безперешкодно пред'являти старі посвідчення у формі книжечки, доки чекають на виготовлення нових. За даними ПФУ, документ залишається легітимним навіть після проходження оцінювання функціонування та подачі заяви на заміну й під час мобілізації.

Про це повідомили в "Судово-юридичній газеті", передає Новини.LIVE.

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Чинність паперових посвідчень

Громадянам, які мають інвалідність з дитинства, дозволено й надалі послуговуватися паперовими посвідченнями у вигляді книжечки. Цей документ залишатиметься повністю чинним аж до моменту його офіційної заміни. Як наголошують у Пенсійному фонді України, старий зразок діє чітко до тієї дати, яка вказана безпосередньо в ньому. Відповідно, українці можуть не хвилюватися про раптову втрату пільг під час перехідного періоду.

Перехідний період та оцінювання

Ситуація, коли людина вже пройшла процедуру оцінювання повсякденного функціонування та успішно підтвердила свою інвалідність, не скасовує дії попереднього документа.

Якщо особа вже звернулася до відповідних органів та подала заяву на виготовлення нового посвідчення, вона має повне право пред'являти стару книжечку в усіх установах, доки фізично не отримає на руки свіжий бланк.

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Також Новини.LIVE інформували, що I група інвалідності гарантує повне звільнення від армії, однак для оформлення статусу тепер потрібно брати електронне направлення й проходити комісію за оновленими правилами уряду та МОЗ. Оскільки такі особи потребують постійної опіки, люди, які за ними доглядають, мають право на офіційну відстрочку від мобілізації.

Громадяни з II групою інвалідності зберігають право на відстрочку, а також розширений пакет державної підтримки. Їм гарантовані пільги на оплату житла, медикаменти та проїзд у транспорті, а також особливі умови й гарантії під час працевлаштування.

З наступного року в Україні підвищать соціальні виплати для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. Збільшаться як основні суми, так і надбавки на догляд. Втім, будуть зміни у нарахуваннях, бо замість застарілого прожиткового мінімуму почнуть застосовувати нову базову величину.