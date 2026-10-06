Как военнослужащему узнать о погашении или снятии судимости

Военный использует смартфон для проверки наличия судимости. Фото: коллаж Новини.LIVE

Военнослужащие могут официально проверить наличие или отсутствие судимости, заказав специальную справку в МВД. Однако стоит помнить, что юридический статус осуждённого не возникает сам по себе. Он фиксируется после вступления приговора в силу, однако впоследствии может быть автоматически погашен или отменен по решению суда.

Об этом сообщили в правозащитном центре для военнослужащих «Принцип», передает Новини.LIVE.

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Проверка статуса через МВД

Военнослужащим, которым необходимо официально подтвердить статус для биографии или же проверить зафиксированные нарушения, следует обращаться в структуры Министерства внутренних дел. Получить достоверные данные из государственных реестров позволяет справка об отсутствии судимости.

Документ можно заказать при личном посещении любого территориального сервисного центра МВД. Кроме того, предусмотрена удобная возможность дистанционного обслуживания — для этого гражданам необходимо подать электронную заявку на официальном сайте ведомства по адресу hsc.gov.ua.

Как возникает и снимается судимость

Юридический статус осужденного закрепляется за человеком не в момент публичного оглашения решения судьей, а исключительно тогда, когда обвинительный приговор официально вступает в законную силу. Украинское законодательство предлагает два различных пути лишения этого статуса, разграничивая понятия снятия и погашения.

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Процедура снятия никогда не происходит автоматически, ведь она требует инициативы самого лица, которое уже полностью отбыло назначенное наказание. В таком случае бывший осужденный обязан составить и направить в суд специальное ходатайство, после рассмотрения которого принимается решение об очищении его уголовной истории.

В свою очередь, погашение происходит без какого-либо вмешательства со стороны гражданина и вообще не требует подачи каких-либо заявлений или совершения дополнительных действий. Этот процесс происходит абсолютно самостоятельно сразу после истечения сроков, четко установленных Уголовным кодексом.

Продолжительность этого периода рассчитывается исключительно в зависимости от степени тяжести совершенного правонарушения.

Ранее Новини.LIVE писали, что бойцов, добровольно вернувшихся после побега, категорически запрещено сразу отправлять на передовую. Генштаб требует от командиров дождаться официального приказа о восстановлении человека в строю.

Дезертиры фактически изолированы от официального рынка труда. Любая попытка устроиться на работу "в белую" мгновенно фиксируется в государственных реестрах. Для полиции и ГБР это позволяет быстро вычислить адрес и задержать дезертира.

Побег после прохождения учебного центра не аннулирует факт призыва. Некоторые мобилизованные расслабляются, увидев в своём смартфоне статус "снят с учёта", и начинают свободно гулять по городу. Однако эта отметка является лишь техническим нюансом реестра, поэтому первая же остановка патрулем ТЦК гарантированно заканчивается арестом.