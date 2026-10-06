Як військовому дізнатися про погашення або зняття судимості

Військовий користується смартфоном для перевірки судимості. Фото: колаж Новини.LIVE

Військовослужбовці можуть офіційно перевірити наявність чи відсутність кримінального минулого, замовивши спеціальну довідку в МВС. Та варто пам'ятати, що юридично статус засудженого не з'являється сам по собі. Він фіксується після набуття вироком чинності, однак згодом він може бути автоматично погашений або скасований за рішенням суду.

Про це повідомили в правозахисному центрі для військовослужбовців "Принцип", передає Новини.LIVE.

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Перевірка статусу через МВС

Військовослужбовцям, яким необхідно офіційно підтвердити статус для біографії або ж перевірити зафіксовані порушення, варто звертатися до структур Міністерства внутрішніх справ. Отримати достовірні дані з державних реєстрів дозволяє довідка про несудимість.

Документ можна замовити під час фізичного візиту до будь-якого територіального сервісного центру МВС. Крім того, передбачена зручна можливість дистанційного обслуговування — для цього громадянам потрібно подати електронну заявку на офіційному вебсайті відомства за адресою hsc.gov.ua.

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Як виникає та знімається судимість

Юридично правовий статус засудженого закріплюється за людиною не в момент публічного оголошення рішення суддею, а виключно тоді, коли обвинувальний вирок офіційно набирає законної сили. Українське законодавство пропонує два різні шляхи позбавлення цього статусу, розмежовуючи поняття зняття та погашення.

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Процедура зняття ніколи не відбувається автоматично, адже потребує ініціативи самої особи, яка вже повністю відбула призначене покарання. У такому випадку колишній засуджений зобов'язаний скласти та направити до суду спеціальне клопотання, після розгляду якого ухвалюється рішення про очищення його кримінальної історії.

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Натомість погашення працює без жодного втручання з боку громадянина і взагалі не вимагає подачі будь-яких заяв чи здійснення додаткових дій. Цей процес відбувається абсолютно самостійно одразу після того, як спливають чітко встановлені Кримінальним кодексом строки.

Тривалість цього періоду розраховується виключно залежно від ступеня тяжкості скоєного правопорушення.

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Раніше Новини.LIVE писали, що бійців, які добровільно повернулися після втечі, категорично заборонено кидати одразу на передову. Генштаб вимагає від командирів дочекатися офіційного наказу про поновлення людини на службі.

Утікачі від армії фактично ізольовані від офіційного ринку праці. Будь-яка спроба влаштуватися на роботу "в білу" миттєво фіксується в державних реєстрах. Для поліції та ДБР це дозволяє швидко вирахувати адресу та затримати дезертира.

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Втеча після проходження навчального центру не анулює факту призову. Деякі мобілізовані розслабляються, побачивши у своєму смартфоні статус "знятий з обліку", і починають вільно гуляти містом. Проте ця позначка є лише технічним нюансом реєстру, тож перша ж зупинка патрулем ТЦК гарантовано закінчується арештом.