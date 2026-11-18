Судебное решение в отношении военнослужащего. Фото: коллаж Новини.LIVE

Даже если боец перед строем отказывается выполнять приказ, это ещё не означает, что он за это попадет в тюрьму. Верховный Суд поставил точку в громком деле десантника. А всё из-за того, что прокуроры не смогли привести точную формулировку приказа командира и запутались в датах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на анализ "Судебно-юридической газеты".

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В чём обвиняли солдата

По версии следствия, 28 декабря 2023 года во время построения заместитель комбата зачитал приказ занять оборонительные позиции в Запорожье. Обвинение утверждало, что солдат открыто и при всех отказался идти в бой. Его действия квалифицировали как неподчинение в условиях военного положения (ч. 4 ст. 402 УК Украины).

Однако районный суд в Запорожской области оправдал военного. Апелляционная инстанция поддержала это решение. Тогда прокурор обратился в Верховный Суд.

Верховный Суд пришел к выводу, что прокуратура не смогла доказать самое главное — какой именно приказ был отдан бойцу. В материалах дела обнаружились серьезные расхождения. В частности, в официальной выписке из боевого распоряжения речь шла о задании для "штурмовой группы № 2 в составе 11-й роты". В справке майора, зачитывавшего приказ, фигурировала "штурмовая группа 19-й десантно-штурмовой роты", а даты в этих документах также не совпадали.

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Кроме того, следователи не предоставили суду видеозапись инцидента. Свидетели подтвердили, что кто-то снимал построение на телефон и передал видео сотрудникам ГБР, но до суда эти кадры так и не дошли.

Прокурор попытался объяснить отсутствие оригинала приказа тем, что это военная тайна. Однако судьи были категоричны. Закон позволяет рассматривать секретные дела в специальном режиме (согласно статье 517 УПК), но прокуратура этим не воспользовалась.

Комбат даже дал официальное разрешение на разглашение деталей приказа для суда. Верховный Суд подчеркнул, что государственная тайна не освобождает прокурора от обязанности доказывать вину, и если следствие скрывает документы, это играет в пользу обвиняемого.

Годность к службе не означает способность выполнить приказ

Также прокурор настаивал на том, что военно-медицинская комиссия (ВМК) признала десантника годным. Однако суд провел разграничение между общей годностью и реальной физической возможностью выполнить конкретный штурм 28 декабря. В материалах дела были справки о серьезной травме правого колена солдата, болевом синдроме и запрете на значительные физические нагрузки. Прокуроры не смогли доказать, что боец с таким коленом объективно мог выполнить боевую задачу.

Верховный Суд напомнил о базовом правиле, согласно которому любые сомнения трактуются в пользу обвиняемого. Поскольку следствие не смогло предоставить четкий текст приказа и доказать возможность его выполнения, оправдательный приговор остался в силе.

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