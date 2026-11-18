Судове рішення щодо військовослужбовця. Фото: колаж Новини.LIVE

Навіть якщо боєць перед строєм відмовляється виконувати наказ, це ще не означає, що він потрапить за це до тюрми. Верховний Суд поставив крапку в гучній справі десантника. А все через те, що прокурори не змогли надати точного формулювання наказу командира і заплуталися в датах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на аналіз "Судово-юридичної газети".

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У чому звинувачували солдата

За версією слідства, 28 грудня 2023 року під час шикування заступник комбата зачитав наказ зайняти оборонні позиції на Запоріжжі. Обвинувачення стверджувало, що солдат відкрито і при всіх відмовився йти в бій. Його дії кваліфікували як непокору в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 402 ККУ).

Однак районний суд у Запорізькій області виправдав військового. Апеляція це рішення підтримала. Тоді прокурор пішов до Верховного Суду.

Верховний Суд дійшов висновку, що прокуратура не змогла довести найголовнішого — який саме наказ дали бійцю. У матеріалах справи знайшлися серйозні розбіжності. Зокрема, в офіційному витягу з бойового розпорядження йшлося про завдання для "штурмової групи № 2 у складі 11 роти". У довідці майора, який зачитував наказ, фігурувала "штурмова група 19 десантно-штурмової роти" і дати на цих документах також не збігалися.

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Крім того, слідчі не надали суду відеозапису інциденту. Свідки підтвердили, що хтось знімав шикування на телефон і передав відео працівникам ДБР, але до суду ці кадри так і не дійшли.

Прокурор спробував пояснити відсутність оригінального наказу тим, що це військова таємниця. Проте судді були категоричні. Закон дозволяє розглядати секретні справи у спеціальному режимі (за статтею 517 КПК), але прокуратура цим не скористалася.

Комбат навіть дав офіційний дозвіл на розголошення деталей наказу для суду. Верховний Суд наголосив, що державна таємниця не звільняє прокурора від обов'язку доводити провину, і якщо слідство приховує документи, це грає на користь обвинуваченого.

Придатність до служби не означає здатність виконати наказ

Також прокурор тиснув на те, що військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала десантника придатним. Проте суд розмежував загальну придатність і реальну фізичну можливість виконати конкретний штурм 28 грудня. У матеріалах справи були довідки про серйозну травму правого коліна солдата, больовий синдром та заборону на великі фізичні навантаження. Прокурори не змогли довести, що боєць із таким коліном об'єктивно міг виконати бойове завдання.

Верховний Суд нагадав базове правило, що будь-які сумніви трактуються на користь обвинуваченого. Оскільки слідство не змогло надати чіткого тексту наказу та довести можливість його виконання, виправдувальний вирок залишився в силі.

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