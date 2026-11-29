Сотрудник ТЦК и СП. Фото: Армия.Inform

Срок действия бронирования от мобилизации напрямую зависит от даты, до которой предприятие имеет статус критически важного. Поэтому иногда сотрудников могут забронировать лишь на три месяца вместо разрешенного законом года.

Почему так может произойти, объяснил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Влияние статуса критичности на сроки отсрочки

Законодательство позволяет оформлять отсрочку от мобилизации на срок до одного года, однако сотрудники часто получают защиту от призыва на значительно более короткий период. Адвокат Юрий Айвазян отмечает, что подобные случаи в основном связаны с приближением даты истечения срока действия статуса критичности самого работодателя.

Согласно положениям пункта 27 постановления правительства № 76 от 27 января 2023 года, регламентирующего вопросы отсрочки в период военного времени, предельный срок защиты для работников важных для экономики предприятий составляет 12 месяцев.

Оформление соответствующей процедуры осуществляется через портал «Дия», где компания при подаче списков самостоятельно указывает желаемый период. Впрочем, закон строго запрещает превышать срок действия решения о признании учреждения критически важным.

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Как проверить и продлить бронирование

Юрист подчеркивает, что в ситуации, когда сотрудника забронировали всего на три месяца, это отражает оставшееся время до потери предприятием текущего статуса. Для проверки правильности этих данных достаточно сравнить конечную дату отсрочки в приложении "Резерв+" с датой окончания критичности компании, которая отображается в кадровом отделе в системе "Дія".

Если профильное министерство или областная администрация примет новое решение о подтверждении статуса предприятия и внесет его в Единый перечень, срок бронирования персонала можно увеличить.

Главным требованием в таком случае является необходимость успеть подать заявление на продление через портал "Дія" до того момента, как истечет срок действия текущего бронирования конкретного военнообязанного работника.

Новини.LIVE сообщали ранее, что с 27 октября 2026 года правила получения и подтверждения статуса критически важного предприятия ужесточились. Как и раньше, компании должны подавать документы за два-три месяца до истечения срока действия статуса, однако добавились два новых обязательных требования. Чтобы бизнес не остановился во время внедрения изменений, в профильном ведомстве подготовили решение о переходном периоде.

В то же время для самих работников вопрос призыва имеет немало нюансов. Например, мужчины в возрасте до 25 лет, которые ранее считались ограниченно годными, теперь подлежат призыву на общих условиях, поэтому единственным надежным вариантом сохранить работу и получить отсрочку для них остается бронирование от предприятия.

Кроме того, нередко возникает путаница из-за расхождений между реальным положением человека и информацией в цифровых базах. Так, бывшие сотрудники критически важных предприятий часто сомневаются, действует ли их бронирование в приложении "Резерв+" после увольнения, даже если бывший работодатель уверяет, что своевременно подал все необходимые данные.