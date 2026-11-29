Працівник ТЦК та СП. Фото: Армія.Inform

Термін дії бронювання від мобілізації безпосередньо залежить від дати, до якої підприємство має статус критично важливого. Тому інколи співробітників можуть забронювати лише на три місяці замість дозволеного законом року.

Чому так може статися пояснив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Вплив статусу критичності на терміни відстрочки

Законодавство дозволяє оформлювати бронювання від мобілізації на термін до одного року, проте співробітники часто отримують захист від призову на значно коротший період. Адвокат Юрій Айвазян зазначає, що подібні випадки переважно пов'язані із наближенням дати завершення дії статусу критичності самого роботодавця.

Згідно з положеннями пункту 27 урядової постанови №76 від 27 січня 2023 року, яка регламентує питання відстрочки у період воєнного часу, граничний строк захисту для працівників важливих для економіки підприємств складає 12 місяців.

Оформлення відповідної процедури здійснюється за допомогою порталу "Дія", де компанія під час подачі списків самостійно вказує бажаний період. Утім, закон суворо забороняє перевищувати тривалість чинного рішення про визнання установи критично важливою.

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Як перевірити та подовжити бронювання

Юрист наголошує, що у ситуації, коли співробітника забронювали всього на три місяці, це відображає залишок часу до втрати підприємством поточного статусу. Для перевірки коректності цих даних достатньо порівняти кінцеву дату відстрочки у застосунку "Резерв+" із датою завершення критичності компанії, яка відображається у кадрового відділу в системі "Дія".

Якщо профільне міністерство чи обласна адміністрація ухвалить нове рішення про підтвердження статусу підприємства та внесе його до Єдиного переліку, строк бронювання персоналу можна збільшити.

Головною вимогою у такому випадку є необхідність встигнути подати заяву на продовження через портал "Дія" до того моменту, як закінчиться дія поточного бронювання конкретного військовозобов’язаного працівника.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що з 27 жовтня 2026 року правила отримання та підтвердження статусу критично важливого підприємства посилили. Як і раніше, компанії мають подавати документи за два-три місяці до завершення терміну дії статусу, однак додалися дві нові обов'язкові вимоги. Щоб бізнес не зупинився під час впровадження змін, у профільному відомстві підготували рішення про перехідний період.

Водночас для самих працівників питання бронювання має чимало нюансів. Наприклад, чоловіки віком до 25 років, які раніше вважалися обмежено придатними, нині підлягають призову на загальних умовах, тож єдиним надійним варіантом зберегти роботу й отримати відстрочку для них залишається бронювання від підприємства.

Крім того, нерідко виникає плутанина через розбіжності між реальним становищем людини та інформацією в цифрових базах. Так, колишні співробітники критичних підприємств часто сумніваються, чи діє їхня бронь у застосунку "Резерв+" після звільнення, навіть якщо колишній роботодавець запевняє, що вчасно подав усі необхідні дані.