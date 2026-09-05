Сколько времени занимает прохождение ВЛК и от чего это зависит

Очередь мужчин на осмотр. Фото: из открытых источников

Стандартный медицинский осмотр в ходе ВЛК предусматривает обязательный визит к восьми врачам, в числе которых хирург, терапевт и психиатр. Общая продолжительность прохождения комиссии зависит от наличия патологий у человека, из-за чего может возникнуть необходимость дополнительного прохождения МРТ или стационарного обследования.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения Министерства обороны Украины.

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Каких врачей нужно посетить на ВЛК

Во время военно-медицинской экспертизы военнообязанные проходят обязательный осмотр у восьми основных специалистов. В состав стандартной комиссии всегда входят хирург, терапевт, психиатр, невролог, отоларинголог, офтальмолог, дерматолог и стоматолог.

Продолжительность всего процесса напрямую зависит от состояния здоровья человека и необходимости дополнительных обследований. Если базовые врачи выявляют патологии, которые невозможно сразу объективно оценить на месте, призывника направляют на углубленную диагностику.

Это может быть компьютерная или магнитно-резонансная томография, а также полноценное обследование в условиях клинического стационара. При наличии специфических жалоб к медицинскому осмотру привлекаются также дополнительные профильные врачи.

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Как подготовиться к прохождению ВЛК

Чтобы ускорить прохождение комиссии, специалисты советуют заранее подготовиться к визиту. На осмотр стоит принести все имеющиеся медицинские выписки, а также свежие результаты анализов мочи и крови, включая тесты на сифилис, ВИЧ и гепатиты B и C.

Также полезно иметь при себе актуальную кардиограмму. В случае отсутствия готовых результатов анализов их придется сдавать непосредственно в учреждении, поскольку такая лабораторная диагностика является обязательным условием экспертизы. Для обеспечения достоверности этих исследований врачи рекомендуют воздержаться от приема пищи как минимум за четыре-восемь часов до начала медицинского осмотра.

Кроме того, Новини.LIVE подчеркнули, что самовольно выбрать другую больницу для повторного прохождения ВЛК не удастся. Юристы пояснили, что закон прямо требует проходить комиссию только в том медицинском учреждении, которое закреплено за конкретным ТЦК. Попасть в другое учреждение можно лишь в одном случае — если профильные врачи официально выпишут направление на дополнительное узкопрофильное обследование.

Кроме того, юристы рассказали о случаях из практики, когда людям отказывают в статусе "непригодный" из-за наличия работы или продолжают вписывать уже отмененную категорию «ограниченно годный». Иногда врачи на словах уверяют, что болезнь и так видна, поэтому справка якобы не нужна. Адвокаты предупреждают, что устные заверения медиков юридически ничего не стоят.