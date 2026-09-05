Скільки часу займає проходження ВЛК та від чого це залежить

Черга з чоловіків на огляд. Фото: з відкритих джерел

Стандартний медогляд під час ВЛК передбачає обов'язковий візит до восьми лікарів, серед яких хірург, терапевт та психіатр. Загальна тривалість проходження комісії залежить від наявності патологій у людини через що може виникнути потреба додаткового проходження МРТ чи стаціонарного обстеження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пояснення Міністерства оборони України.

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Яких лікарів треба пройти на ВЛК

Під час військово-лікарської експертизи військовозобов'язані проходять обов'язковий огляд у восьми базових спеціалістів. До стандартної комісії завжди залучені хірург, терапевт, психіатр, невролог, отоларинголог, офтальмолог, дерматолог та стоматолог.

Тривалість усього процесу безпосередньо залежить від стану здоров'я людини та потреби у додаткових обстеженнях. Якщо базові лікарі виявляють патології, які неможливо одразу об'єктивно оцінити на місці, призовника направляють на поглиблену діагностику.

Це може бути комп'ютерна чи магнітно-резонансна томографія, а також повноцінне обстеження в умовах клінічного стаціонару. За наявності специфічних скарг до медогляду залучають також додаткових профільних медиків.

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Як підготуватися до проходження ВЛК

Щоб пришвидшити проходження комісії, фахівці радять заздалегідь підготуватися до візиту. На огляд варто принести всі наявні медичні виписки, а також свіжі результати аналізів сечі та крові, включно з тестами на сифіліс, ВІЛ і гепатити B та C.

Також корисно мати при собі актуальну кардіограму. У випадку, коли готових результатів аналізів немає, їх доведеться здавати безпосередньо в закладі, оскільки така лабораторна діагностика є обов'язковою умовою експертизи. Для забезпечення достовірності цих досліджень лікарі рекомендують утриматися від прийому їжі щонайменше за чотири-вісім годин до початку медичного огляду.

Окрім того, Новини.LIVE наголошували, що самовільно обрати іншу лікарню для повторного проходження ВЛК не вдасться. Юристи пояснили, що закон прямо вимагає проходити комісію тільки в тому медзакладі, який закріплений за конкретним ТЦК. Потрапити до іншої установи можна лише в одному випадку, якщо профільні лікарі офіційно випишуть направлення на додаткове вузьке обстеження.

Покуди юристи розповіли випадки з практики, коли людям відмовляють у статусі непридатного через наявність роботи або продовжують вписувати вже скасовану категорію "обмежено придатний". Іноді лікарі на словах запевняють, що хворобу й так видно, тому довідка нібито не потрібна. Адвокати попереджають, що усні запевнення медиків юридично нічого не варті.