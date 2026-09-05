Скільки часу займає проходження ВЛК та від чого це залежить

Строки проходження ВЛК: від чого залежить тривалість медогляду
Стандартний медогляд під час ВЛК передбачає обов'язковий візит до восьми лікарів, серед яких хірург, терапевт та психіатр. Загальна тривалість проходження комісії залежить від наявності патологій у людини через що може виникнути потреба додаткового проходження МРТ чи стаціонарного обстеження.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пояснення Міністерства оборони України.
Яких лікарів треба пройти на ВЛК
Під час військово-лікарської експертизи військовозобов'язані проходять обов'язковий огляд у восьми базових спеціалістів. До стандартної комісії завжди залучені хірург, терапевт, психіатр, невролог, отоларинголог, офтальмолог, дерматолог та стоматолог.
Тривалість усього процесу безпосередньо залежить від стану здоров'я людини та потреби у додаткових обстеженнях. Якщо базові лікарі виявляють патології, які неможливо одразу об'єктивно оцінити на місці, призовника направляють на поглиблену діагностику.
Це може бути комп'ютерна чи магнітно-резонансна томографія, а також повноцінне обстеження в умовах клінічного стаціонару. За наявності специфічних скарг до медогляду залучають також додаткових профільних медиків.
Як підготуватися до проходження ВЛК
Щоб пришвидшити проходження комісії, фахівці радять заздалегідь підготуватися до візиту. На огляд варто принести всі наявні медичні виписки, а також свіжі результати аналізів сечі та крові, включно з тестами на сифіліс, ВІЛ і гепатити B та C.
Також корисно мати при собі актуальну кардіограму. У випадку, коли готових результатів аналізів немає, їх доведеться здавати безпосередньо в закладі, оскільки така лабораторна діагностика є обов'язковою умовою експертизи. Для забезпечення достовірності цих досліджень лікарі рекомендують утриматися від прийому їжі щонайменше за чотири-вісім годин до початку медичного огляду.
Окрім того, Новини.LIVE наголошували, що самовільно обрати іншу лікарню для повторного проходження ВЛК не вдасться. Юристи пояснили, що закон прямо вимагає проходити комісію тільки в тому медзакладі, який закріплений за конкретним ТЦК. Потрапити до іншої установи можна лише в одному випадку, якщо профільні лікарі офіційно випишуть направлення на додаткове вузьке обстеження.
Покуди юристи розповіли випадки з практики, коли людям відмовляють у статусі непридатного через наявність роботи або продовжують вписувати вже скасовану категорію "обмежено придатний". Іноді лікарі на словах запевняють, що хворобу й так видно, тому довідка нібито не потрібна. Адвокати попереджають, що усні запевнення медиків юридично нічого не варті.