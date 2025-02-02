Медик "Азов" выступила против обязательной мобилизации украинцев с 18 лет

Молодые украинские военнослужащие в ВСУ. Фото: УНИАН

В Украине время от времени поднимается тема мобилизации молодежи с 18 лет, которая вызывает неоднозначные мнения в обществе. В частности, медик 6 батальона бригады "Азов" с позывным "Ласточка" не против такой практики, но если речь идет исключительно о добровольном желании присоединиться к ВСУ, а не непосредственно мобилизационные процессы.

Свою позицию она высказала вчера, 1 февраля, в эфире "24 Канала".

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"Ласточка" отметила, что очень важным моментом является подготовка каждого человека, в том числе молодого.

"Нет, не нужна (мобилизация с 18 лет. — Ред.). Если парень хочет пойти добровольно, тогда да, пусть идет. Это хорошо, это уважение. Главное, чтобы его научили, чтобы он попал в правильные руки к нормальному командиру. А призывать не надо", — сказала военная.

Напомним, около недели назад советник Трампа по нацбезопасности Майк Волтц заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. Он объяснил это тем, что необходимо решить проблему нехватки живой силы на фронте.

В свою очередь несколько дней назад, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, отметил, что по его мнению, снижение мобилизационного возраста в Украине не решит проблему мобилизации.