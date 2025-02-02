Медик "Азов" виступила проти обов'язкової мобілізації українців з 18 років

Молоді українські військовослужбовці в ЗСУ. Фото: УНІАН

В Україні час від часу підіймається тема мобілізації молоді з 18 років, яка викликає неоднозначні думки у суспільстві. Зокрема, медикиня 6 батальйону бригади "Азов" з позивним "Ластівка" не проти такої практики, але якщо мова йде виключно про добровільне бажання доєднатися до ЗСУ, а не безпосередньо мобілізаційні процеси.

Свою позицію вона висловила вчора, 1 лютого, в ефірі "24 Каналу".

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"Ластівка" наголосила, що дуже важливим моментом є підготовка кожної людини, в том числі молодої.

"Ні, не потрібна (мобілізація з 18 років. — Ред.). Якщо хлопець хоче піти добровільно, тоді так, нехай йде. Це добре, це повага. Головне, щоб його навчили, щоб він потрапив у правильні руки до нормального командира. А призивати не треба", — сказала військова.

Нагадаємо, близько тижня тому радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років. Він пояснив це тим, що необхідно вирішити проблему нестачі живої сили на фронті.

У свою чергу декілька днів тому, колишній командував армією США у Європі Бен Годжес, зазначив, що на його думку, зниження мобілізаційного віку в Україні не вирішить проблему мобілізації.