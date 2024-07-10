В каких регионах наибольшее количество сообщений о розыске уклонистов — инфографика

Стало известно, какие регионы стали рекордсменами по количеству уклонистов
Стало известно, что в Украине с 24 февраля 2022 года поступило более 400 000 обращений по розыску лиц, уклоняющихся от призыва в военную службу. Во Львовской области такие случаи регистрируют чаще всего.
Об этом свидетельствует инфографика от War Infographics.
По данным инфографики, количество розыска уклонистов в 2022 году (100,5 тысячи) было в 3 раза меньше, чем за период 2023-2024 годов (316,1 тысячи)
ТОП-3 по количеству уклонистов
В ТОП-3 региона по количеству по розыску уклонистов за 2022-2024 годы вошли:
- Львовская область — 101,7 тысячи сообщений;
- Закарпатская область — 58,7 тысячи сообщений;
- Тернопольская область — 50,4 тысячи сообщений.
Какая ситуация в других регионах
- Винницкая область — 7,0 тысячи сообщений о розыске;
- Волынская область — 8,1 тысячи сообщений о розыске;
- Днепропетровская область — 7,8 тысячи сообщений о розыске;
- Донецкая область — 3,3 тысячи сообщений о розыске;
- Житомирская область — 5,1 тысячи сообщений о розыске;
- Запорожская область — 4,0 тысячи сообщений о розыске;
- Ивано-Франковская область — 45,6 тысячи сообщений о розыске;
- Киевская область — 11,4 тысячи сообщений о розыске;
- г.Киев — 14,3 тысячи сообщений о розыске;
- Кировоградская область — 2,3 тысячи сообщений о розыске;
- Луганская область — 0,0 тысячи сообщений о розыске;
- Николаевская область — 4,9 тысячи сообщений о розыске;
- Одесская область — 5,7 тысячи сообщений о розыске;
- Полтавская область — 1,4 тысячи сообщений о розыске;
- Ровенская область — 15,1 тысячи сообщений о розыске;
- Сумская область — 3,8 тысячи сообщений о розыске;
- Харьковская область — 4,9 тысячи сообщений о розыске;
- Херсонская область — 0,2 тысячи сообщений о розыске;
- Хмельницкая область — 28,6 тысячи сообщений о розыске;
- Черкасская область — 3,3 тысячи сообщений о розыске;
- Черновицкая область — 27,0 тысячи сообщений о розыске;
- Черниговская область — 2,0 тысячи сообщений о розыске;
- Автономная республика Крым — данные неизвестны.
Ранее мы писали, что по данным Министерства обороны, с момента начала полномасштабного вторжения работники ТЦК оформили более 180 тысяч административных протоколов на лиц, нарушивших правила военного учета.
Напомним, что адвокат Екатерина Анищенко рассказала об изменениях в получении повесток с 16 июля. Она также сообщила, в каком случае военнообязанные могут принудительно доставить в ТЦК.
В Минобороны назвали количество военнообязанных, которые восстановили свои личные данные через приложение "Резерв+", в ТЦК и ЦНАПАх. В ведомстве отметили, что количество ежедневно растет. В то же время на сегодня почти миллион мужчин призывного возраста в Украине находятся вне реестров.
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