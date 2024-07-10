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Стало известно, какие регионы стали рекордсменами по количеству уклонистов

10 июля 2024 21:21
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
В каких регионах наибольшее количество сообщений о розыске уклонистов — инфографика
Работник ТЦК проверяет документы у военнообязанного. Фото: Виталий Смелка
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Стало известно, что в Украине с 24 февраля 2022 года поступило более 400 000 обращений по розыску лиц, уклоняющихся от призыва в военную службу. Во Львовской области такие случаи регистрируют чаще всего.

Об этом свидетельствует инфографика от War Infographics.

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По данным инфографики, количество розыска уклонистов в 2022 году (100,5 тысячи) было в 3 раза меньше, чем за период 2023-2024 годов (316,1 тысячи)

ТОП-3 по количеству уклонистов

В ТОП-3 региона по количеству по розыску уклонистов за 2022-2024 годы вошли:

  • Львовская область — 101,7 тысячи сообщений;
  • Закарпатская область — 58,7 тысячи сообщений;
  • Тернопольская область — 50,4 тысячи сообщений.

Какая ситуация в других регионах

  • Винницкая область — 7,0 тысячи сообщений о розыске;
  • Волынская область — 8,1 тысячи сообщений о розыске;
  • Днепропетровская область — 7,8 тысячи сообщений о розыске;
  • Донецкая область — 3,3 тысячи сообщений о розыске;
  • Житомирская область — 5,1 тысячи сообщений о розыске;
  • Запорожская область — 4,0 тысячи сообщений о розыске;
  • Ивано-Франковская область — 45,6 тысячи сообщений о розыске;
  • Киевская область — 11,4 тысячи сообщений о розыске;
  • г.Киев — 14,3 тысячи сообщений о розыске;
  • Кировоградская область — 2,3 тысячи сообщений о розыске;
  • Луганская область — 0,0 тысячи сообщений о розыске;
  • Николаевская область — 4,9 тысячи сообщений о розыске;
  • Одесская область — 5,7 тысячи сообщений о розыске;
  • Полтавская область — 1,4 тысячи сообщений о розыске;
  • Ровенская область — 15,1 тысячи сообщений о розыске;
  • Сумская область — 3,8 тысячи сообщений о розыске;
  • Харьковская область — 4,9 тысячи сообщений о розыске;
  • Херсонская область — 0,2 тысячи сообщений о розыске;
  • Хмельницкая область — 28,6 тысячи сообщений о розыске;
  • Черкасская область — 3,3 тысячи сообщений о розыске;
  • Черновицкая область — 27,0 тысячи сообщений о розыске;
  • Черниговская область — 2,0 тысячи сообщений о розыске;
  • Автономная республика Крым — данные неизвестны.
Количество сообщений о розыске уклонистов в Украине. Инфоргафика: War Infographics
Количество сообщений о розыске уклонистов в Украине. Инфографика: War Infographics

Ранее мы писали, что по данным Министерства обороны, с момента начала полномасштабного вторжения работники ТЦК оформили более 180 тысяч административных протоколов на лиц, нарушивших правила военного учета.

Напомним, что адвокат Екатерина Анищенко рассказала об изменениях в получении повесток с 16 июля. Она также сообщила, в каком случае военнообязанные могут принудительно доставить в ТЦК.

В Минобороны назвали количество военнообязанных, которые восстановили свои личные данные через приложение "Резерв+", в ТЦК и ЦНАПАх. В ведомстве отметили, что количество ежедневно растет. В то же время на сегодня почти миллион мужчин призывного возраста в Украине находятся вне реестров.

Украина Львовская область Закарпатье Тернопольская область мобилизация ТЦК и СП розыск уклонисты

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