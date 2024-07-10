В яких регіонах найбільша кількість повідомлень про розшук ухилянтів — інфографіка

Працівник ТЦК перевіряє документи в військовозобов'язаного. Фото: Віталій Смілка

Стало відомо, що в Україні з 24 лютого 2022 року надійшло понад 400 000 звернень щодо розшуку осіб, які ухиляються від призову до військової служби. У Львівській області такі випадки реєструють найчастіше.

Про це свідчить інфографіка від War Infographics.

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За даними інфографіки, кількість розшуку ухилянтів у 2022 році (100,5 тисячі) була у 3 рази менша, ніж за період 2023-2024 років (316,1 тисячі)

ТОП-3 за кількістю ухилянтів

До ТОП-3 регіони за кількістю по розшуку ухилянтів за 2022-2024 роки увійшли:

Львівська область — 101,7 тисячі повідомлень;

Закарпатська область — 58,7 тисячі повідомлень;

Тернопільська область — 50,4 тисячі повідомлень.

Яка ситуація в інших регіонах

Вінницька область — 7,0 тисячі повідомлень про розшук;

Волинська область — 8,1 тисячі повідомлень про розшук;

Дніпропетровська область — 7,8 тисячі повідомлень про розшук;

Донецька область — 3,3 тисячі повідомлень про розшук;

Житомирська область — 5,1 тисячі повідомлень про розшук;

Запорізька область — 4,0 тисячі повідомлень про розшук;

Івано-Франківська область — 45,6 тисячі повідомлень про розшук;

Київська область — 11,4 тисячі повідомлень про розшук;

м.Київ — 14,3 тисячі повідомлень про розшук;

Кіровоградська область — 2,3 тисячі повідомлень про розшук;

Луганська область — 0,0 тисячі повідомлень про розшук;

Миколаївська область — 4,9 тисячі повідомлень про розшук;

Одеська область — 5,7 тисячі повідомлень про розшук;

Полтавська область — 1,4 тисячі повідомлень про розшук;

Рівненська область — 15,1 тисячі повідомлень про розшук;

Сумська область — 3,8 тисячі повідомлень про розшук;

Харківська область — 4,9 тисячі повідомлень про розшук;

Херсонська область — 0,2 тисячі повідомлень про розшук;

Хмельницька область — 28,6 тисячі повідомлень про розшук;

Черкаська область — 3,3 тисячі повідомлень про розшук;

Чернівецька область — 27,0 тисячі повідомлень про розшук;

Чернігівська область — 2,0 тисячі повідомлень про розшук;

Автономна республіка Крим — дані невідомі.

Кількість повідомлень про розшук ухилянтів в Україні. Інфографіка: War Infographics

Раніше ми писали, що за даними Міністерства оборони, з моменту початку повномасштабного вторгнення працівники ТЦК оформили понад 180 тисяч адміністративних протоколів на осіб, які порушили правила військового обліку.

Нагадаємо, що адвокатка Катерина Аніщенко розповіла про зміни в отриманні повісток з 16 липня. Вона також повідомила, в якому випадку військовозобов'язаних можуть примусово доставити до ТЦК.

Натомість у Міноборони назвали кількість військовозобов'язаних, які поновили свої особисті дані через застосунок "Резерв+", у ТЦК та ЦНАПАх. У відомстві наголосили, що кількість щодня зростає. Водночас станом на сьогодні майже мільйон чоловіків призовного віку в Україні перебувають поза реєстрами.