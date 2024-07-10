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Стало відомо, які регіони стали рекордсменами за кількістю ухилянтів

10 липня 2024 21:21
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Ігор Семенюк
Редактор
В яких регіонах найбільша кількість повідомлень про розшук ухилянтів — інфографіка
Працівник ТЦК перевіряє документи в військовозобов'язаного. Фото: Віталій Смілка
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

Стало відомо, що в Україні з 24 лютого 2022 року надійшло понад 400 000 звернень щодо розшуку осіб, які ухиляються від призову до військової служби. У Львівській області такі випадки реєструють найчастіше.

Про це свідчить інфографіка від War Infographics.

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За даними інфографіки, кількість розшуку ухилянтів у 2022 році (100,5 тисячі) була у 3 рази менша, ніж за період 2023-2024 років (316,1 тисячі)

ТОП-3 за кількістю ухилянтів

До ТОП-3 регіони за кількістю по розшуку ухилянтів за 2022-2024 роки увійшли:

  • Львівська область — 101,7 тисячі повідомлень;
  • Закарпатська область — 58,7 тисячі повідомлень;
  • Тернопільська область — 50,4 тисячі повідомлень.

Яка ситуація в інших регіонах

  • Вінницька область — 7,0 тисячі повідомлень про розшук;
  • Волинська область — 8,1 тисячі повідомлень про розшук;
  • Дніпропетровська область — 7,8 тисячі повідомлень про розшук;
  • Донецька область — 3,3 тисячі повідомлень про розшук;
  • Житомирська область — 5,1 тисячі повідомлень про розшук;
  • Запорізька область — 4,0 тисячі повідомлень про розшук;
  • Івано-Франківська область — 45,6 тисячі повідомлень про розшук;
  • Київська область — 11,4 тисячі повідомлень про розшук;
  • м.Київ — 14,3 тисячі повідомлень про розшук;
  • Кіровоградська область — 2,3 тисячі повідомлень про розшук;
  • Луганська область — 0,0 тисячі повідомлень про розшук;
  • Миколаївська область — 4,9 тисячі повідомлень про розшук;
  • Одеська область — 5,7 тисячі повідомлень про розшук;
  • Полтавська область — 1,4 тисячі повідомлень про розшук;
  • Рівненська область — 15,1 тисячі повідомлень про розшук;
  • Сумська область — 3,8 тисячі повідомлень про розшук;
  • Харківська область — 4,9 тисячі повідомлень про розшук;
  • Херсонська область — 0,2 тисячі повідомлень про розшук;
  • Хмельницька область — 28,6 тисячі повідомлень про розшук;
  • Черкаська область — 3,3 тисячі повідомлень про розшук;
  • Чернівецька область — 27,0 тисячі повідомлень про розшук;
  • Чернігівська область — 2,0 тисячі повідомлень про розшук;
  • Автономна республіка Крим — дані невідомі.
Кількість повідоблень про розшук ухилянтів в Україні. Інфоргафіка: War Infographics
Кількість повідомлень про розшук ухилянтів в Україні. Інфографіка: War Infographics 

Раніше ми писали, що за даними Міністерства оборони, з моменту початку повномасштабного вторгнення працівники ТЦК оформили понад 180 тисяч адміністративних протоколів на осіб, які порушили правила військового обліку

Нагадаємо, що адвокатка Катерина Аніщенко розповіла про зміни в отриманні повісток з 16 липня. Вона також повідомила, в якому випадку військовозобов'язаних можуть примусово доставити до ТЦК.

Натомість у Міноборони назвали кількість військовозобов'язаних, які поновили свої особисті дані через застосунок "Резерв+", у ТЦК та ЦНАПАх. У відомстві наголосили, що кількість щодня зростає. Водночас станом на сьогодні майже мільйон чоловіків призовного віку в Україні перебувають поза реєстрами.

Україна Львівська область Закарпаття Тернопільська область мобілізація ТЦК та СП розшук ухилянти

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