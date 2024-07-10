В яких регіонах найбільша кількість повідомлень про розшук ухилянтів — інфографіка

Стало відомо, які регіони стали рекордсменами за кількістю ухилянтів
Стало відомо, що в Україні з 24 лютого 2022 року надійшло понад 400 000 звернень щодо розшуку осіб, які ухиляються від призову до військової служби. У Львівській області такі випадки реєструють найчастіше.
Про це свідчить інфографіка від War Infographics.
За даними інфографіки, кількість розшуку ухилянтів у 2022 році (100,5 тисячі) була у 3 рази менша, ніж за період 2023-2024 років (316,1 тисячі)
ТОП-3 за кількістю ухилянтів
До ТОП-3 регіони за кількістю по розшуку ухилянтів за 2022-2024 роки увійшли:
- Львівська область — 101,7 тисячі повідомлень;
- Закарпатська область — 58,7 тисячі повідомлень;
- Тернопільська область — 50,4 тисячі повідомлень.
Яка ситуація в інших регіонах
- Вінницька область — 7,0 тисячі повідомлень про розшук;
- Волинська область — 8,1 тисячі повідомлень про розшук;
- Дніпропетровська область — 7,8 тисячі повідомлень про розшук;
- Донецька область — 3,3 тисячі повідомлень про розшук;
- Житомирська область — 5,1 тисячі повідомлень про розшук;
- Запорізька область — 4,0 тисячі повідомлень про розшук;
- Івано-Франківська область — 45,6 тисячі повідомлень про розшук;
- Київська область — 11,4 тисячі повідомлень про розшук;
- м.Київ — 14,3 тисячі повідомлень про розшук;
- Кіровоградська область — 2,3 тисячі повідомлень про розшук;
- Луганська область — 0,0 тисячі повідомлень про розшук;
- Миколаївська область — 4,9 тисячі повідомлень про розшук;
- Одеська область — 5,7 тисячі повідомлень про розшук;
- Полтавська область — 1,4 тисячі повідомлень про розшук;
- Рівненська область — 15,1 тисячі повідомлень про розшук;
- Сумська область — 3,8 тисячі повідомлень про розшук;
- Харківська область — 4,9 тисячі повідомлень про розшук;
- Херсонська область — 0,2 тисячі повідомлень про розшук;
- Хмельницька область — 28,6 тисячі повідомлень про розшук;
- Черкаська область — 3,3 тисячі повідомлень про розшук;
- Чернівецька область — 27,0 тисячі повідомлень про розшук;
- Чернігівська область — 2,0 тисячі повідомлень про розшук;
- Автономна республіка Крим — дані невідомі.
Раніше ми писали, що за даними Міністерства оборони, з моменту початку повномасштабного вторгнення працівники ТЦК оформили понад 180 тисяч адміністративних протоколів на осіб, які порушили правила військового обліку.
Нагадаємо, що адвокатка Катерина Аніщенко розповіла про зміни в отриманні повісток з 16 липня. Вона також повідомила, в якому випадку військовозобов'язаних можуть примусово доставити до ТЦК.
Натомість у Міноборони назвали кількість військовозобов'язаних, які поновили свої особисті дані через застосунок "Резерв+", у ТЦК та ЦНАПАх. У відомстві наголосили, що кількість щодня зростає. Водночас станом на сьогодні майже мільйон чоловіків призовного віку в Україні перебувають поза реєстрами.
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