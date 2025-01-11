Военное положение и мобилизация - когда продлят срок действия

Верховная Рада Украины. Фото: пресс-служба Рады

Верховная Рада Украины на следующей неделе проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации. Ожидается, что оно будет действовать до 9 мая 2025 года.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram в субботу, 11 января.

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Продление военного положения

"В начале следующей недели ожидаем голосования о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней", — говорится в сообщении.

Железняк уточнил, что будет действовать военное положение и мобилизация до 9 мая. По процедуре Президент Украины Владимир Зеленский внесет два закона об утверждении своих указов, далее требуется одобрение Комитета обороны и голосование Верховной Рады. Уже потом президент подпишет законопроекты.

"Это будет 14-й раз, когда Рада голосует за военное положение и мобилизацию", — уточнил нардеп.

Скриншот поста Железняка

Напомним, Рада продлила добровольный срок возвращения военных на фронт после первого СЗЧ до 1 марта 2025 года.

А в ГБР сообщили, что более 7000 военных, которые осуществили СЗВ, уже вернулись к службе после вступления в силу соответствующего закона.