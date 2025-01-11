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Стало відомо, коли продовжать воєнний стан та мобілізацію

11 січня 2025 13:30
Євгенія Брюховецька - редактор
Воєнний стан та мобілізація - коли продовжать термін дії
Верховна Рада України. Фото: пресслужба Ради
Євгенія Брюховецька - редактор

Верховна Рада України наступного тижня проголосує за продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Очікується, що він діятиме до 9 травня 2025 року.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у суботу, 11 січня.

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Продовження воєнного стану

"На початку наступного тижня очікуємо голосування про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів", — йдеться у повідомленні.

Железняк уточнив, що діятиме воєнний стан та мобілізація до 9 травня. За процедурою Президент України Володимир Зеленський внесе два закони про затвердження своїх указів, далі потрібне схвалення Комітету оборони та голосування Верховної Ради. Вже потім президент підпише законопроєкти.

"Це буде 14-й раз, коли Рада голосує за воєнний стан і мобілізацію", — уточнив нардеп.

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Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, Рада продовжила добровільний термін повернення військових на фронт після першого СЗЧ до 1 березня 2025 року. 

А в ДБР повідомили, що понад 7000 військових, які здійснили СЗЧ, вже повернулися до служби після набрання чинності відповідного закону.

Володимир Зеленський Верховна Рада Ярослав Железняк воєнний стан мобілізація війна в Україні

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