Более 10 тысяч военных подали электронные рапорты через Армию+

Оформление рапорта через Армия+. Фото: armyinform

Через два месяца после запуска "Армия+" в приложении авторизировались 340 тысяч военнослужащих и более 10 тысяч рапортов поступили в воинские части через приложение.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Электронный рапорт в Армия+

В приложении "Армия+" с начала его работы уже зарегистрировались 340 тысяч военнослужащих. Более тысячи воинских частей начали обрабатывать электронные рапорты, более 10 тысяч из которых были поданы именно через приложение.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, развитие цифровизации украинской армии во многом зависит от командиров воинских частей.

"Они должны сделать шаг в будущее и обеспечить своему личному составу возможность подать электронное заявление и получить подтверждение, а затем и сохранение в электронном архиве, как это должно быть в развитом цифровом государстве", — отметила Черногоренко.

После обновления в "Армия+" стали доступны следующие виды рапортов:

получение справки формы 5;

выезд за пределы гарнизона;

освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья;

выплата за подписание первого контракта;

отпуск после освобождения из плена.

Напомним, глава Минобороны Рустем Умеров заявил, что онлайн-курсы для военных в приложении "Армия+" позволят защитникам получать новые знания даже в полевых условиях.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Минобороны показали пошаговую инструкцию по предоставлению электронного рапорта. Военнослужащие могут быстро создавать и подавать рапорты с помощью приложения "Армия+".