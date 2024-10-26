Понад 10 тисяч військових подали електронні рапорти через Армія+

Поданні рапорту через Армія+. Фото: armyinform

За два місяці після запуску "Армія+" у застосунку авторизувалися 340 тисяч військовослужбовців та більш ніж 10 тисяч рапортів надійшли до військових частин через застосунок.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Електронний рапорт в Армія+

У застосунку "Армія+" з початку його роботи вже зареєструвалися 340 тисяч військовослужбовців. Понад тисяча військових частин почали опрацьовувати електронні рапорти, понад 10 тисяч з яких було подано саме через застосунок.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, розвиток цифровізації української армії багато у чому лежить від командирів військових частин.

"Вони повинні зробити крок в майбутнє й забезпечити своєму особовому складу можливість подати електронну заяву та отримати підтвердження, а потім і збереження в електронному архіві, як це має бути в розвинутій цифровій державі", — зазначила Черногоренко.

Після оновлення в "Армія+" стали доступні наступні види рапортів:

отримання довідки форми 5;

виїзд за межі гарнізону;

звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я;

виплата за підписання першого контракту;

відпустку після звільнення із полону.

Нагадаємо, очільник Міноборони Рустем Умєров заявив, що онлайн-курси для військових у застосунку "Армія+" дозволять захисникам опановувати нові знання навіть у польових умовах.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Міноборони показали покрокову інструкцію подання електронного рапорту. Військовослужбовці тепер можуть швидко створювати і подавати рапорти за допомогою застосунку "Армія+".