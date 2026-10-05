Мобилизация, несмотря на данные в Резерв+ о бронировании: почему суд не защищает

Суд и приложение "Резерв+". Фото: коллаж Новини.LIVE

Сотрудник предприятия "Оболонь" пытался через суд отменить свой призыв, сославшись на данные об отсрочке в приложении "Резерв+". Однако Кировоградский окружной административный суд отказал ему, поскольку на момент мобилизации работодатель уже аннулировал бронирование в государственном реестре.

Об этом говорится в судебном решении, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как устаревшие данные в приложении могут навредить по сравнению с реальным реестром

Мужчина, работавший в ЧАО "Оболонь", подал иск против ТЦК и воинской части, требуя отменить приказы о его мобилизации и исключить из списков личного состава.

Аргументом истца стал электронный военно-учетный документ, сгенерированный 16 июля 2025 года в приложении "Резерв+". Согласно ему, мужчина имел звание "солдат", был годен к службе по заключению ВЛК и имел отсрочку до 5 декабря 2025 года. Истец настаивал, что его компания имеет статус критически важной, а следовательно, ТЦК нарушил пункт 1 части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В свою очередь представители военкомата предоставили суду выписки из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Выяснилось, что отсрочка была автоматически аннулирована еще 1 декабря 2025 года после соответствующего заявления руководства организации. Уже 2 декабря мужчине сообщили, что прежняя бронь отозвана, а работодатель лишь подал новую заявку через портал "Дія".

Читайте также:

Не имея действующей брони в реестре, 3 декабря 2025 года мужчина был мобилизован приказом начальника ТЦК № 1948. В тот же день командир воинской части издал приказ № 351, которым зачислил его в списки личного состава на должность курсанта учебного взвода.

Служба в этой части длилась недолго. Уже 28 января 2026 года приказом № 29 солдата исключили из списков подразделения, поскольку он выбыл на новое место службы. Именно в связи с этим фактом представитель воинской части в ходе судебного разбирательства подчеркнул, что решение о зачислении утратило силу, а мобилизационные мероприятия часть вообще не проводила, лишь выполнив приказ о приеме человека на службу.

Почему суд встал на сторону ТЦК

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что исковые требования являются необоснованными. Ответчики полностью выполнили свою обязанность по доказыванию правомерности собственных действий, как того требует часть вторая статьи 77 КАС Украины. Судьи установили, что решение ТЦК было принято в пределах полномочий и с соблюдением статьи 2 КАС Украины.

Суд пояснил, что приложение "Резерв+" является лишь кабинетом для отображения электронного документа. Информация об отсрочке до 5 декабря фиксировала состояние учетных данных до момента ее аннулирования. Поскольку 3 декабря у истца не было действующей отсрочки, его призыв был полностью законным. В удовлетворении иска отказано полностью.

Новини.LIVE сообщали, что семьям погибших и пропавших без вести бойцов больше не придется тратить время на суды с Минобороны. Ведомство официально отказалось от подачи апелляций на решения о статусе военных. Таким образом, родственники смогут гораздо быстрее оформить положенные выплаты и льготы от государства.

Также стоит знать о незаконных действиях командования при увольнении больных военнослужащих. Если ВЛК признала бойца полностью негодным по статье 54а, его обязаны окончательно списать с армии. Переводить такого человека в запас только из-за того, что в медицинском заключении не хватило фразы "об исключении из учета", является нарушением закона.