Мобілізація попри дані у Резерв+ про бронювання: чому суд не захищає

Суд та застосунок Резерв+. Фото: колаж Новини.LIVE

Працівник підприємства "Оболонь" намагався через суд скасувати свій призов, посилаючись на дані про відстрочку в застосунку "Резерв+". Але Кіровоградський окружний адмінсуд відмовив йому, оскільки на момент мобілізації роботодавець вже анулював бронювання у державному реєстрі.

Про це йдеться у судовому рішенні, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає Новини.LIVE.

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Як можуть нашкодити застарілі дані у застосунку проти реального реєстру

Чоловік, який працював у ПрАТ "Оболонь", звернувся з позовом проти ТЦК та військової частини, вимагаючи скасувати накази про його мобілізацію та виключити зі списків особового складу.

Аргументом позивача став електронний військово-обліковий документ, згенерований 16 липня 2025 року у додатку "Резерв+". Згідно з ним, чоловік мав звання "солдат", був придатним до служби за висновком ВЛК та мав відстрочку до 5 грудня 2025 року. Позивач наполягав, що його компанія має статус критично важливої, а отже, ТЦК порушив пункт 1 частини першої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Натомість представники військкомату надали суду витяги з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. З'ясувалося, що відстрочка була автоматично анульована ще 1 грудня 2025 року після відповідної заяви керівництва організації. Вже 2 грудня чоловіку повідомили, що стару бронь відкликано, а роботодавець лише подав нову заявку через портал "Дія".

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Не маючи чинного бронювання в реєстрі, 3 грудня 2025 року чоловік був мобілізований наказом начальника ТЦК №1948. Того ж дня командир військової частини видав наказ №351, яким зарахував його до списків особового складу на посаду курсанта навчального взводу.

Служба у цій частині тривала недовго. Вже 28 січня 2026 року наказом №29 солдата виключили зі списків підрозділу, оскільки він вибув до нового місця служби. Саме через цей факт представник військової частини під час суду наголосив, що рішення про зарахування вичерпало свою дію, а мобілізаційні заходи частина взагалі не проводила, лише виконавши наказ про прийняття людини.

Чому суд став на бік ТЦК

Дослідивши матеріали, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є необґрунтованими. Відповідачі повністю виконали свій обов'язок із доведення правомірності власних дій, як того вимагає частина друга статті 77 КАС України. Судді встановили, що рішення ТЦК було прийняте в межах повноважень та з дотриманням статті 2 КАС України.

Суд пояснив, що додаток "Резерв+" є лише кабінетом для відображення електронного документа. Інформація про відстрочку до 5 грудня фіксувала стан облікових даних до моменту її анулювання. Оскільки 3 грудня чинної броні позивач не мав, його призов був цілком законним. У задоволенні позову відмовлено повністю.

Новини.LIVE інформували, що сім'ям загиблих та зниклих безвісти бійців більше не доведеться витрачати час на суди з Міноборони. Відомство офіційно відмовилося від подачі апеляцій на рішення про статус військових. Таким чином рідні зможуть набагато швидше оформити належні виплати та пільги від держави.

Також варто знати про незаконні дії командування при звільненні хворих військовослужбовців. Якщо ВЛК визнала бійця повністю непридатним за статтею 54а, його зобов'язані остаточно списати з армії. Переводити таку людину в запас лише через те, що у медичному висновку забракло фрази "про виключення з обліку" є порушенням закону.