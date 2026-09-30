Устаревший код ЕГРПОУ в Резерв+: как исправить место работы онлайн

Мужчины в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Устаревший код ЕГРПОУ работодателя в приложении "Резерв+" не является основанием для отмены отсрочки от мобилизации по семейным обстоятельствам. Военнообязанные могут исправить неактуальное место работы в базе данных в несколько кликов без личных визитов в ТЦК.

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Что будет с отсрочкой по семейным обстоятельствам при смене работы

Украинские военнообязанные, имеющие право на отсрочку в связи с инвалидностью родителей, часто обнаруживают в расширенных данных приложения "Резерв+" устаревший код ЕГРПОУ своего бывшего работодателя. Однако неактуальное место работы никоим образом не влияет на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (в редакции от 31 июля 2026 года), право на отсрочку гарантируется лицам, содержащим отца, мать или одного из родителей супруги с инвалидностью I или II группы. Постановление правительства № 560 (редакция от 15 августа 2026 года) также не предъявляет никаких требований к месту работы в данном случае.

Поэтому увольнение из прежней компании, например, в феврале 2026 года и переход на новую официальную работу в июне не лишают гражданина права на защиту от призыва.

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Почему произошло автоматическое продление отсрочек после 30 октября

В настоящее время всеобщая мобилизация в Украине продлена на 90 суток президентским указом № 597/2026 от 13 июля 2026 года, который вступил в силу 2 августа. Именно поэтому большинство отсрочек в «Резерв+» действительны до 30 октября 2026 года. По словам эксперта, согласно пункту 60 Порядка № 560, статусы продлеваются автоматически путем электронного взаимодействия реестров.

Министерство обороны официально подтверждает, что отсрочки по уходу за родителями с инвалидностью подлежат автоматическому продлению. Для этого система проверяет персональные данные, РНОКПП, сведения об инвалидности и родственные связи. Код ЕГРПОУ работодателя в этот перечень алгоритмов не входит.

Как исправить ЕГРПОУ через смартфон

Несмотря на то, что устаревшая информация о работе не влияет на отсрочку, юрист все же не рекомендует оставлять некорректные учетные данные. Их можно быстро исправить удаленно. Прежде чем приступить к действиям в «Резерв+», адвокат рекомендует проверить через работодателя или личный кабинет ПФУ, переданы ли туда оперативные сведения о новом трудоустройстве и увольнении с предыдущего места работы.

Если в Пенсионном фонде все указано правильно, военнообязанному нужно зайти в "Резерв+", выбрать раздел "Сервисы", нажать "Исправить данные онлайн" и выбрать пункт "Неактуальное место работы". После того как приложение отправит уведомление об обработке запроса, следует обновить электронный военно-учетный документ.

Отдельно юрист советует сохранять скриншоты расширенных данных. Если после всех шагов старый ЕГРПОУ останется, это станет официальным основанием для обращения в службу технической поддержки мобильного приложения. Если же после 30 октября система по каким-либо причинам вообще не продлит отсрочку автоматически, законное право на неё не теряется. В таком случае пакет документов на продление просто придётся подать лично через ЦНАП.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что реестр "Оберег" теперь автоматически снимает с учета мужчин, которым исполнилось 60 или 65 лет. Однако возраст не отменяет предыдущих нарушений, поэтому за старые неуплаченные штрафы или проигнорированные повестки все равно придется отвечать. Проверить их статус можно через "Резерв+".

Распечатанный из "Резерв+" военный документ имеет такую же юридическую силу, как и оригинал, поэтому обращаться к нотариусу не нужно. Единственное требование к такому документу — это четкий и неповрежденный QR-код, ведь именно его сканируют для проверки данных.