Неактуальний ЄДРПОУ в Резерв+: як виправити місце роботи онлайн

Чоловіки у ЦНАПі. Фото: Новини.LIVE

Застарілий код ЄДРПОУ роботодавця у застосунку "Резерв+" не є підставою для скасування відстрочки від мобілізації за сімейними обставинами. Військовозобов'язані можуть виправити неактуальне місце роботи у базі даних у кілька кліків без особистих візитів до ТЦК.

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Що буде з відстрочкою за сімейними обставинами при зміні роботи

Українські військовозобов'язані, які мають право на відстрочку через інвалідність батьків, часто виявляють у розширених даних застосунку "Резерв+" застарілий код ЄДРПОУ свого колишнього роботодавця. Але неактуальне місце працевлаштування жодним чином не впливає на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами.

Відповідно до пункту 13 частини 1 статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (у редакції від 31 липня 2026 року), право на відстрочку гарантується особам, які утримують батька, матір або одного з батьків дружини з інвалідністю I чи II групи. Урядова постанова №560 (редакція від 15 серпня 2026 року) також не висуває жодних вимог до місця роботи в цьому випадку.

Тому звільнення зі старої компанії, наприклад, у лютому 2026 року та перехід на нову офіційну роботу в червні не позбавляють громадянина права на захист від призову.

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Чому відбулося автопродовження відстрочок після 30 жовтня

Наразі загальна мобілізація в Україні продовжена на 90 діб президентським указом №597/2026 від 13 липня 2026 року, який набрав чинності 2 серпня. Саме тому більшість відстрочок у "Резерв+" дійсні до 30 жовтня 2026 року. За словами експерта, згідно з пунктом 60 Порядку №560, статуси продовжуються автоматично шляхом електронної взаємодії реєстрів.

Міністерство оборони офіційно підтверджує, що відстрочки по догляду за батьками з інвалідністю підлягають автопродовженню. Для цього система перевіряє персональні дані, РНОКПП, відомості про інвалідність та родинні зв'язки. Код ЄДРПОУ роботодавця до цього переліку алгоритмів не входить.

Як виправити ЄДРПОУ через смартфон

Попри те, що стара інформація про роботу не шкодить відстрочці, залишати некоректні облікові дані юрист все таки не радить. Їх можна швидко виправити дистанційно. Перед тим як діяти в "Резерв+", адвокат рекомендує перевірити через роботодавця або особистий кабінет ПФУ, чи передані туди оперативні відомості про нове працевлаштування та звільнення з попереднього місця.

Якщо в Пенсійному фонді все зазначено правильно, військовозобов'язаному потрібно зайти у "Резерв+", обрати розділ "Сервіси", натиснути "Виправити дані онлайн" і вибрати пункт "Неактуальне місце роботи". Після того, як застосунок надішле повідомлення про опрацювання запиту, слід оновити електронний військово-обліковий документ.

Окремо юрист радить зберігати скриншоти розширених даних. Якщо після всіх кроків старий ЄДРПОУ залишиться, це стане офіційною підставою для звернення до технічної підтримки мобільного застосунку. Якщо ж після 30 жовтня система з якихось причин взагалі не продовжить відстрочку автоматично, законне право на неї не втрачається. В такому випадку пакет документів на продовження просто доведеться подати фізично через ЦНАП.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що реєстр "Оберіг" тепер автоматично знімає з обліку чоловіків, яким виповнилося 60 або 65 років. Проте вік не скасовує попередніх порушень, тому за старі несплачені штрафи чи проігноровані повістки все одно доведеться відповідати. Перевірити їхній статус можна через "Резерв+".

Роздрукований з "Резерв+" військовий документ має таку ж юридичну силу, як і оригінал, тому йти до нотаріуса не потрібно. Єдина вимога до такого документа — це чіткий і непошкоджений QR-код, адже саме його сканують для перевірки даних.