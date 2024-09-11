Военный учет во время войны - как стать на военный учет из-за пределов Украины

Украинец возле консульства в Польше. Фото: "Цензор.нет"

Военнообязанный гражданин Украины может стать на воинский учет только находясь на территории Украины. Впрочем, украинское законодательство предусматривает единственное исключение для тех украинцев, которые были сняты с учета в ТЦК в связи с выездом за границу на постоянное место жительства.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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На воинском учете должны находиться все

Все граждане Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет должны состоять на воинском учете.

Исключение только те граждане, которые были признаны непригодными к прохождению военной службы.

Кто может стать на учет из-за границы

Для того чтобы стать на учет, гражданин Украины должен находиться на территории Украины, потому что военным учетом занимаются территориальные центры комплектования, которые функционируют только в Украине.

Юрий Айвазян напомнил единственное исключение, когда военнообязанный гражданин может встать на воинский учет, находясь за пределами Украины.

"Это возможно только для тех, кто был снят с учета в ТЦК в связи с выездом на постоянное место жительства", — подчеркнул адвокат.

Он пояснил, что в такой ситуации гражданин может встать на учет через дипломатическое представительство Украины (посольство или консульство).