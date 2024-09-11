Военный учет во время войны - как стать на военный учет из-за пределов Украины

Стать на воинский учет за границей — единственный вариант, когда это возможно
Военнообязанный гражданин Украины может стать на воинский учет только находясь на территории Украины. Впрочем, украинское законодательство предусматривает единственное исключение для тех украинцев, которые были сняты с учета в ТЦК в связи с выездом за границу на постоянное место жительства.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
На воинском учете должны находиться все
Все граждане Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет должны состоять на воинском учете.
Исключение только те граждане, которые были признаны непригодными к прохождению военной службы.
Кто может стать на учет из-за границы
Для того чтобы стать на учет, гражданин Украины должен находиться на территории Украины, потому что военным учетом занимаются территориальные центры комплектования, которые функционируют только в Украине.
Юрий Айвазян напомнил единственное исключение, когда военнообязанный гражданин может встать на воинский учет, находясь за пределами Украины.
"Это возможно только для тех, кто был снят с учета в ТЦК в связи с выездом на постоянное место жительства", — подчеркнул адвокат.
Он пояснил, что в такой ситуации гражданин может встать на учет через дипломатическое представительство Украины (посольство или консульство).
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