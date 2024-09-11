Військовий облік під час війни - як стати на військовий облік з-за меж України

Українець біля консульства в Польщі. Фото: "Цензор.нет"

Військовозобов’язаний громадянин України може стати на військовий облік, тільки перебуваючи на території України. Втім, українське законодавство передбачає єдиний виняток – для тих українців, які були зняті з обліку в ТЦК у зв’язку з виїздом за кордон на постійне місце проживання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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На військовому обліку мають перебувати усі

Усі громадяни України чоловічої статі віком від 17 до 60 років мають перебувати на військовому обліку.

Винятком є лише ті громадяни, які були визнані непридатними до проходження військової служби.

Хто може стати на облік з-за кордону

Для того, аби стати на облік, громадянин України має перебувати на території України, бо військовим обліком займаються територіальні центри комплектування, які функціонують лише в Україні.

Юрій Айвазян нагадав єдиний виняток, коли військовозобов’язаний громадянин може стати на військовий облік, перебуваючи за межами України.

"Це можливо тільки для тих, хто був знятий з обліку в ТЦК у зв'язку із виїздом на постійне місце проживання", — підкреслив адвокат.

Він пояснив, що у такій ситуації громадянин може стати на облік через дипломатичне представництво України (посольство чи консульство).