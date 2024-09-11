Військовий облік під час війни - як стати на військовий облік з-за меж України

Стати на військовий облік за кордоном — єдиний варіант, коли це можливо
Військовозобов’язаний громадянин України може стати на військовий облік, тільки перебуваючи на території України. Втім, українське законодавство передбачає єдиний виняток – для тих українців, які були зняті з обліку в ТЦК у зв’язку з виїздом за кордон на постійне місце проживання.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
На військовому обліку мають перебувати усі
Усі громадяни України чоловічої статі віком від 17 до 60 років мають перебувати на військовому обліку.
Винятком є лише ті громадяни, які були визнані непридатними до проходження військової служби.
Хто може стати на облік з-за кордону
Для того, аби стати на облік, громадянин України має перебувати на території України, бо військовим обліком займаються територіальні центри комплектування, які функціонують лише в Україні.
Юрій Айвазян нагадав єдиний виняток, коли військовозобов’язаний громадянин може стати на військовий облік, перебуваючи за межами України.
"Це можливо тільки для тих, хто був знятий з обліку в ТЦК у зв'язку із виїздом на постійне місце проживання", — підкреслив адвокат.
Він пояснив, що у такій ситуації громадянин може стати на облік через дипломатичне представництво України (посольство чи консульство).
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