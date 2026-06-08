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Главная Мобилизация Статус Дія.City не гарантирует бронь: что нужно критическому предприятию

Статус Дія.City не гарантирует бронь: что нужно критическому предприятию

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 17:41
Статус Дія.City не гарантирует бронирование: что нужно критическому предприятию
Презентация "Дія.City". Фото: Минцифры

Предприятие, которое является резидентом Дія.City, может оформить бронирование от мобилизации в упрощенном и ускоренном режиме. Но сам по себе статус критически важного предприятия не предоставляется таким предприятиям автоматически. Компания должна соответствовать ряду критериев.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Бронирование и Дія.City

Во время полномасштабной российско-украинской войны в военном законодательстве Украины появилась специальная категория "критически важные предприятия". Эти предприятия имеют право бронировать своих работников от мобилизации.

Бронирование возможно только тогда, когда предприятие подтвердит свой статус критически важного. Для этого необходимо соблюдение ряда обязательных условий.

Если предприятие имеет статус резидента Дія.City, оно получает значительно больше шансов на бронирование работников. Сам процесс получения брони сотрудниками предприятия-резидента значительно упрощается.

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Статус не автоматический, надо соответствовать критериям

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался нюансами процесса бронирования от мобилизации. В частности, получает ли предприятие-резидент Дія.City статус критически важного в автоматическом режиме.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил: "По состоянию на сейчас резидент Дія.City не получает статус критически важного предприятия автоматически. Резидентство в Дія.City является лишь одним из критериев, который может быть зачислен в общее количество критериев для критичности".

Айвазян подчеркнул, что даже резидент Дія.City должен соответствовать ряду критериев критичности: "Для обычных предприятий обязательными являются, в частности, отсутствие налоговой/ЕСВ-задолженности и зарплатный критерий. Для резидента Дія.City в 2026 году критерии выглядят так:отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ; соответствие зарплатному критерию; наличие статуса резидента Дія.City".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что Кабмин ужесточил требования для бронирования работников.

Кабинет министров Украины утвердил постановление №692, которое меняет правила бронирования работников на критически важных предприятиях. Одним из ключевых критериев станет уровень средней заработной платы. Предприятиям необходимо привести этот показатель в соответствие с новыми требованиями уже в июне, поскольку при дальнейшем рассмотрении вопросов бронирования будут учитываться именно эти данные.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, работников каких именно предприятий могут забронировать с розыском.

После изменений в законодательстве стало возможно бронирование работников критически важных предприятий даже в статусе "находится в розыске". Юристы объяснили, кому именно сделано такое исключение и как долго оно продлится.

Дия City мобилизация бронирование
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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