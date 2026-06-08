Статус Дія.City не гарантує бронювання: що треба критичному підприємству

Презентація "Дія.City". Фото: Мінцифри

Підприємство, яке є резидентом Дія.City, може оформити бронювання від мобілізації у спрощеному і пришвидшеному режимі. Але сам по собі статус критично важливого підприємства не надається таким підприємствам автоматично. Компанія має відповідати низці критеріїв.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Бронювання і Дія.City

Під час повномасштабної російсько-української війни у військовому законодавстві України з’явилася спеціальна категорія "критично важливі підприємства". Ці підприємства мають право бронювати своїх працівників від мобілізації.

Бронювання можливе тільки тоді, коли підприємство підтвердить свій статус критично важливого. Для цього потрібне дотримання низки обов’язкових умов.

Якщо підприємство має статус резидента Дія.City, воно отримує значно більше шансів на бронювання працівників. Сам процес отримання броні співробітниками підприємства-резидента значно спрощується.

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Статус не автоматичний, треба відповідати критеріям

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився нюансами процесу бронювання від мобілізації. Зокрема, чи отримує підприємство-резидент Дія.City статус критично важливого у автоматичному режимі.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, зазначив: "Станом на зараз резидент Дія.City не отримує статус критично важливого підприємства автоматично. Резидентство в Дія.City є лише одним із критеріїв, який може бути зарахований у загальну кількість критеріїв для критичності".

Айвазян підкреслив, що навіть резидент Дія.City має відповідати низці критеріїв критичності: "Для звичайних підприємств обов’язковими є, зокрема, відсутність податкової/ЄСВ-заборгованості та зарплатний критерій. Для резидента Дія.City у 2026 році критерії виглядають так: відсутність заборгованості зі сплати податків і ЄСВ; відповідність зарплатному критерію; наявність статусу резидента Дія.City".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що Кабмін посилив вимоги для бронювання працівників.

Кабінет міністрів України затвердив постанову №692, яка змінює правила бронювання працівників на критично важливих підприємствах. Одним із ключових критеріїв стане рівень середньої заробітної плати. Підприємствам необхідно привести цей показник у відповідність із новими вимогами вже в червні, оскільки під час подальшого розгляду питань бронювання враховуватимуться саме ці дані.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, працівників яких саме підприємств можуть забронювати з розшуком.

Після змін у законодавстві стало можливе бронювання працівників критично важливих підприємств навіть у статусі "перебуває у розшуку". Юристи пояснили, кому саме зроблений такий виняток і як довго він триватиме.