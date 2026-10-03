Как оформить статус лица с инвалидностью вследствие войны

Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE

Государство гарантирует ряд социальных льгот украинцам, получившим травмы или тяжелые заболевания при защите страны. Чтобы воспользоваться ими, военным и гражданским лицам необходимо официально оформить статус лица с инвалидностью вследствие войны через портал «Дія», ЦНАП или профильные ведомства.

Как это правильно сделать, сообщили в пресс-службе Львовского ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Кто имеет право на льготный статус

Законодательство четко определяет категории граждан, которые могут претендовать на статус лица с инвалидностью вследствие войны. Прежде всего речь идет о военнослужащих и гражданских украинцах, чьи заболевания, увечья, контузии или ранения напрямую связаны с отражением российской вооруженной агрессии и мерами по обороне государства.

Помимо них, такие же социальные гарантии распространяются на участников Революции Достоинства, специалистов, принимавших участие в разминировании, а также ветеранов АТО, ООС и боевых действий на территории других государств.

Медицинское подтверждение и сбор документов

Процедура оформления начинается с обязательного медицинского этапа. Военнослужащим необходимо пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). После этого специальная экспертная группа должна провести оценку повседневного функционирования человека. Главное — официально подтвердить, что полученная инвалидность имеет прямую связь с обстоятельствами, предусмотренными действующим законодательством.

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Базовый пакет включает само заявление, решение экспертной группы и документы, подтверждающие непосредственное участие гражданина в соответствующих оборонительных или боевых мероприятиях. Этот перечень не является исчерпывающим, ведь в зависимости от конкретной ситуации чиновники могут попросить предоставить дополнительные справки.

Как и куда подавать заявление

Передать собранные документы государству можно несколькими способами. Быстрее всего воспользоваться государственным порталом«Дія». Также заявителей принимают в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) и соответствующих структурных подразделениях по вопросам ветеранской политики.

Передать пакет документов можно лично, отправить по почте или поручить это своему законному представителю.

Сроки рассмотрения и возможные отказы

На принятие решения должностным лицам отводится максимум 30 календарных дней. Однако результат не всегда бывает положительным. В присвоении статуса точно откажут, если выяснится, что поданные документы являются поддельными или содержат ложные данные. Еще одна законная причина для отказа — это неподтвержденная связь между инвалидностью и боевыми обстоятельствами. Вместе с тем любое отрицательное решение профильного органа можно обжаловать в судебном порядке.

Если при оформлении возникают вопросы, граждане могут обращаться за консультациями в местные подразделения по делам ветеранской политики или к специалистам по сопровождению ветеранов и ветеранок. Дополнительная информация и инструкции также размещены на официальном портале "Ветеран Pro".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что минимальные пенсии по инвалидности в октябре 2026 года останутся на прежнем уровне. Размер гарантированных государством выплат зависит от группы и конкретной причины утраты трудоспособности, поэтому выплаты в разных категориях получателей существенно различаются.

Украинцы, получившие ранения в результате взрыва опасных предметов и ставшие инвалидами, имеют право на единовременную компенсацию от государства. Выплата распространяется как на взрослых, так и на детей до 18 лет.