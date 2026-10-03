Як оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни

Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE

Держава гарантує низку соціальних пільг українцям, які отримали травми чи тяжкі захворювання під час захисту країни. Аби скористатися ними, військовим та цивільним необхідно офіційно оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни через портал "Дія", ЦНАП або профільні відомства.

Як це коректно зробити повідомили в пресслужбі Львівського ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Хто має право на пільговий статус

Законодавство чітко визначає категорії громадян, які можуть претендувати на статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Насамперед ідеться про військовослужбовців та цивільних українців, чиї захворювання, каліцтва, контузії або поранення безпосередньо пов'язані з відсіччю російській збройній агресії та заходами з оборони держави.

Окрім них, такі ж соціальні гарантії поширюються на учасників Революції Гідності, фахівців, які брали участь у розмінуванні, а також ветеранів АТО, ООС та бойових дій на території інших держав.

Медичне підтвердження та збір документів

Процедура оформлення розпочинається з обов'язкового медичного етапу. Військовослужбовцям необхідно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Після цього спеціальна експертна команда має провести оцінювання повсякденного функціонування людини. Головне офіційно підтвердити, що отримана інвалідність має прямий зв'язок з обставинами, які передбачені чинним законодавством.

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Базовий пакет включає саму заяву, рішення експертної команди та документи, що доводять безпосередню участь громадянина у відповідних оборонних чи бойових заходах. Цей перелік не є вичерпним, адже залежно від конкретної ситуації чиновники можуть попросити надати додаткові довідки.

Як і куди подавати заяву

Передати зібрані документи державі можна кількома шляхами. Найшвидше скористатися державним порталом "Дія". Також заявників приймають у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) та відповідних структурних підрозділах з питань ветеранської політики.

Передати пакет паперів можна особисто, надіслати поштою або ж доручити цю справу своєму законному представнику.

Строки розгляду та можливі відмови

На ухвалення рішення посадовцям відводиться максимум 30 календарних днів. Проте результат не завжди буває позитивним. У наданні статусу точно відмовлять, якщо виявиться, що подані документи є підробленими чи містять неправдиві дані. Ще одна законна причина для відмови — це непідтверджений зв'язок між інвалідністю та бойовими обставинами. Разом з тим будь-яке негативне рішення профільного органу можна оскаржувати в судовому порядку.

Якщо під час оформлення виникають питання, громадяни можуть звертатися за консультаціями до місцевих підрозділів у справах ветеранської політики або до фахівців із супроводу ветеранів та ветеранок. Додаткова інформація та інструкції також розміщені на офіційному порталі Ветеран Pro.

Раніше Новини.LIVE інформували, що мінімальні пенсії по інвалідності в жовтні 2026 року залишаться на колишньому рівні. Розмір гарантованих державою нарахувань залежить від групи та конкретної причини втрати працездатності, тому виплати в різних категорій одержувачів відчутно відрізняються.

Українці, які дістали поранення через вибухонебезпечні предмети та отримали інвалідність, мають право на разову компенсацію від держави. Виплата поширюється як на дорослих, так і на дітей до 18 років.