Україна
Статус курсантов военных вузов, призывники или военнообязанные

Статус курсантов военных вузов, призывники или военнообязанные

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 12:20
Какой статус имеют студенты военных высших учебных заведений
Курсанты учебных заведений министерств обороны и внутренних дел. Фото: Национальный университет обороны, Одесский государственный университет внутренних дел. Коллаж: Новини.LIVE

Курсанты военных высших учебных заведений имеют непосредственное отношение к воинскому учету. Соответственным является и статус таких граждан в территориальных центрах комплектования.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Курсант — военнообязанный или призывник

Украинские граждане имеют право на поступление в различные военные учебные заведения, в частности, и высшего образования. Это касается также и вузов, которые относятся к Министерству внутренних дел.

К юристам обратился курсант, который проходит обучение в таком заведении. При этом он еще не принял присягу. Гражданин поинтересовался, какой статус имеет студент военного вуза в такой ситуации.

"Курсант должен иметь статус военнообязанного. Это происходит независимо от того, принял он присягу или нет", — заверил гражданина юрист Владислав Дерий.

Чем отличаются курсанты и студенты

Дерий также объяснил, в чем разница между статусами "курсант" и "студент" в ситуации с военными вузами или учебными заведениями внутренних дел.

Статус "курсант", отметил юрист, предоставляется лицам рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних дел (военнослужащим, не имеющим званий офицерского состава), которые в установленном порядке зачислены в вузы и учатся на дневной (очной) форме обучения с целью получения определенных образовательного и образовательно-квалификационного уровней за счет средств государственного бюджета.

А вот статус "студент", по словам Дерия, предоставляется лицам, которые в установленном порядке зачислены в вузы и учатся по дневной (очной), заочной или дистанционной формам обучения с целью получения определенных образовательного и образовательно-квалификационного уровней за счет средств физических или юридических лиц.

Напомним, мы ранее писали о том, в какое подразделение будет распределен курсант, отчисленный из военного вуза.

Теоретически такой гражданин может попасть в конкретное подразделение ВСУ, кооторое выдаст ему отношение. Но на сто процентов этот документ не является гарантией.

Добавим, мы сообщали о том, обязан ли курсант после отчисления из военного вуза оплатить какие-то долги государству.

Отчисленный курсант, как подчеркнули юристы, должен возместить государству все расходы. Этот процесс не является добровольным, в случае отказа исполнительная служба зможет взыскать деньги с такого гражданина.

МВД Минобороны военный учет военнообязанные курсанты
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
