Головна Мобілізація Який статус має курсант військового вишу

Який статус має курсант військового вишу

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 12:20
Статус курсанта під час навчання у ВВНЗ
Курсанти навчальних закладів міністерств оборони та внутрішніх справ. Фото: Національний університет оборони, Одеський державний університет внутрішніх справ. Колаж: Новини.LIVE

Курсанти навчальних закладів Міністерства оборони чи Міністерства внутрішніх справ мають відповідний статус причетності до військового обліку. Юристи пояснили, залежить це від прийняття присяги чи ні.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Курсант є військовозобов’язаним чи призовником

Українські громадяни мають право на вступ до різноманітних військових навчальних закладів, зокрема, і вищої освіти. Це стосується також і ВНЗ, які належать до Міністерства внутрішніх справ.

До юристів звернувся курсант, який проходить навчання у такому закладі. При цьому він ще не прийняв присягу. Громадянин поцікавився, який статус має студент військового вишу у такій ситуації.

"Курсант повинен мати статус військовозобов'язаного. Це відбувається незалежно від того, прийняв він присягу чи ні", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.

У чому різниця між курсантом і студентом

Дерій також пояснив, у чому різниця між статусами "курсант" та "студент" у ситуації з військовими вишами чи навчальними закладами внутрішніх справ.

Статус "курсант", наголосив юрист, надається особам рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ (військовослужбовцям, що не мають звань офіцерського складу), які в установленому порядку зараховані до ВНЗ і навчаються за денною (очною) формою навчання з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів за рахунок коштів державного бюджету.

А от статус "студент", за словами Дерія, надається особам, які в установленому порядку зараховані до ВНЗ і навчаються за денною (очною), заочною або дистанційною формами навчання з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, куди потрапить курсант, якого відрахували з військового вишу.

Відрахований з військового вищого навчального закладу курсант може потрапити до конкретного підрозділу ЗСУ, якщо має з цієї військової частини відношення. Але цей документ все ж не гарантує зарахування до відповідного підрозділу.

Додамо, ми повідомляли про те, чи винен курсант після відрахування з вишу якісь гроші державі.

Якщо курсанта військового навчального закладу відрахували через його власне бажання чи невиконання освітньої програми, він мусить відшкодувати державі усі витрати. Юристи пояснили, чи цей процес є добровільним.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
