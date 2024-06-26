Мобилизация в Украине — что делать, если в Резерв+ появился статус требует уточнения

Обновление данных в приложении Резерв+. Коллаж Новини.LIVE

Согласно новому закону о мобилизации все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. Это можно сделать в ТЦК, ЦПАУ или с помощью Резерв+. После обновления личной информации в приложении должен появиться соответствующий статус.

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Что делать, если в приложении у вас появился статус " требует уточнения", пояснили на портале Минобороны Резерв+.

Какие бывают статусы в Резерв+

После обновления данных онлайн в приложении "Резерв+" военнообязанный мужчина может получить один из этих статусов:

на учете — данные обновлены;

в розыске — лицо нарушило правила военного учета;

снят с учета;

исключен из учета;

требует уточнения или уточняется.

Что означает статус "требует уточнения"

Этот статус означает, что военнообязанный гражданин находится в реестре "Оберіг", однако не закреплен ни за одним ТЦК, то есть не состоит на учете.

Если лицо имеет военно-учетный документ, это ошибка ТЦК. В противном случае такому гражданину необходимо встать на учет.

Мужчины призывного возраста в ТЦК. Фото: АрміяInform

Что делать, если ваш статус в Резерв+ "требует уточнения"

Военнообязанный с таким статусом должен обратиться в ТЦК за местом регистрации и предоставить им необходимые документы, в частности:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военно-учетный документ (если таковой есть);

документы, подтверждающие наличие бронирования (если таковые имеются);

документы, подтверждающие право на отсрочку (если таковые есть);

все документы, подтверждающие изменения данных (для обновления данных).

Обратиться в территориальный центр нужно даже если вы стоите на учете, и это была ошибка из-за работников ТЦК.

После уточнения данных информация в реестре "Оберіг" будет обновлена, и соответствующие изменения автоматически отобразятся в приложении Резерв+. Удобно и легко записаться в электронную очередь в ТЦК можно здесь.

Напомним, мы сообщали, что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из Резерва+.

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