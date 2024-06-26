Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Статус "требует уточнения" в Резерв+ — в чем проблема и что делать украинцам arrow

Статус "требует уточнения" в Резерв+ — в чем проблема и что делать украинцам

26 июня 2024 02:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — что делать, если в Резерв+ появился статус требует уточнения
Обновление данных в приложении Резерв+. Коллаж Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Согласно новому закону о мобилизации все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. Это можно сделать в ТЦК, ЦПАУ или с помощью Резерв+. После обновления личной информации в приложении должен появиться соответствующий статус.

Читайте также:

Что делать, если в приложении у вас появился статус "требует уточнения", пояснили на портале Минобороны Резерв+.

Какие бывают статусы в Резерв+

После обновления данных онлайн в приложении "Резерв+" военнообязанный мужчина может получить один из этих статусов:

  • на учете — данные обновлены;
  • в розыске — лицо нарушило правила военного учета;
  • снят с учета;
  • исключен из учета;
  • требует уточнения или уточняется.

Что означает статус "требует уточнения"

Этот статус означает, что военнообязанный гражданин находится в реестре "Оберіг", однако не закреплен ни за одним ТЦК, то есть не состоит на учете.

Если лицо имеет военно-учетный документ, это ошибка ТЦК. В противном случае такому гражданину необходимо встать на учет.

 

Что делать, если ваш статус в Резерв+ "требует уточнения" 
Мужчины призывного возраста в ТЦК. Фото: АрміяInform

Что делать, если ваш статус в Резерв+ "требует уточнения"

Военнообязанный с таким статусом должен обратиться в ТЦК за местом регистрации и предоставить им необходимые документы, в частности:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код;
  • военно-учетный документ (если таковой есть);
  • документы, подтверждающие наличие бронирования (если таковые имеются);
  • документы, подтверждающие право на отсрочку (если таковые есть);
  • все документы, подтверждающие изменения данных (для обновления данных).

Обратиться в территориальный центр нужно даже если вы стоите на учете, и это была ошибка из-за работников ТЦК.

После уточнения данных информация в реестре "Оберіг" будет обновлена, и соответствующие изменения автоматически отобразятся в приложении Резерв+. Удобно и легко записаться в электронную очередь в ТЦК можно здесь.

Напомним, мы сообщали, что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из Резерва+.

Также мы информировали, какое ожидает наказание военнообязанного, предоставившего фейковый адрес в Резерв+.

статус
военный учет
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
резерв

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны