Мобилизация в Украине — что делать, если в Резерв+ появился статус требует уточнения

Статус "требует уточнения" в Резерв+ — в чем проблема и что делать украинцам
Согласно новому закону о мобилизации все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. Это можно сделать в ТЦК, ЦПАУ или с помощью Резерв+. После обновления личной информации в приложении должен появиться соответствующий статус.
Что делать, если в приложении у вас появился статус "требует уточнения", пояснили на портале Минобороны Резерв+.
Какие бывают статусы в Резерв+
После обновления данных онлайн в приложении "Резерв+" военнообязанный мужчина может получить один из этих статусов:
- на учете — данные обновлены;
- в розыске — лицо нарушило правила военного учета;
- снят с учета;
- исключен из учета;
- требует уточнения или уточняется.
Что означает статус "требует уточнения"
Этот статус означает, что военнообязанный гражданин находится в реестре "Оберіг", однако не закреплен ни за одним ТЦК, то есть не состоит на учете.
Если лицо имеет военно-учетный документ, это ошибка ТЦК. В противном случае такому гражданину необходимо встать на учет.
Что делать, если ваш статус в Резерв+ "требует уточнения"
Военнообязанный с таким статусом должен обратиться в ТЦК за местом регистрации и предоставить им необходимые документы, в частности:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- военно-учетный документ (если таковой есть);
- документы, подтверждающие наличие бронирования (если таковые имеются);
- документы, подтверждающие право на отсрочку (если таковые есть);
- все документы, подтверждающие изменения данных (для обновления данных).
Обратиться в территориальный центр нужно даже если вы стоите на учете, и это была ошибка из-за работников ТЦК.
После уточнения данных информация в реестре "Оберіг" будет обновлена, и соответствующие изменения автоматически отобразятся в приложении Резерв+. Удобно и легко записаться в электронную очередь в ТЦК можно здесь.
Напомним, мы сообщали, что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из Резерва+.
Также мы информировали, какое ожидает наказание военнообязанного, предоставившего фейковый адрес в Резерв+.
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