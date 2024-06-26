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Статус "потребує уточнення" у Резерв+ — у чому проблема та що робити українцям

26 червня 2024 02:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — що робити, якщо у Резерв+ з'явився статус потребує уточнення
Оновлення даних у застосунку Резерв+. Колаж Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Відповідно до нового закону про мобілізацію, усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Це можна зробити у ТЦК, ЦНАП або ж за допомогою Резерв+. Після оновлення особистої інформації у застосунку має з'явитися відповідний статус. 

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Що робити, якщо у додатку у вас з'явився статус "потребує уточнення", пояснили на порталі Міноборони Резерв+.

Які бувають статуси у Резерв+ 

Після оновлення даних онлайн у застосунку "Резерв+" військовозобов'язаний чоловік може отримати один із цих статусів: 

  • на обліку — дані оновлено;
  • у розшуку — особа порушила правила військового обліку;
  • знятий з обліку;
  • виключений з обліку;
  • потребує уточнення або уточнюється.

Що означає статус "потребує уточнення​​​​"

Цей статус означає, що військовозобов'язаний громадянин є в реєстрі "Оберіг", проте не закріплений за жодним ТЦК, тобто не стоїть на обліку. 

Якщо особа має військово-обліковий документ, то це помилка ТЦК. У іншому випадку, такому громадянину необхідно стати на облік.  

 

Що робити, якщо ваш статус у Резерв+ "потребує уточнення" 
Чоловіки призовного віку у ТЦК. Фото: АрміяInform

Що робити, якщо ваш статус у Резерв+ "потребує уточнення" 

Військовозобов'язаний з таким статусом повинен звернутися до ТЦК за місцем реєстрації та надати їм необхідні документи, зокрема:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код; 
  • військово-обліковий документ (якщо такий є);
  • документи, що підтверджують наявність бронювання (якщо такі є);
  • документи, що підтверджують право на відстрочку (якщо такі є);
  • всі документи, які підтверджують зміни даних (для оновлення даних).

Звернутися до територіального центру потрібно навіть якщо ви стоїте на обліку і це сталося помилка через працівників ТЦК. 

Після уточнення даних, інформація в реєстрі "Оберіг" буде оновлена, і відповідні зміни автоматично відобразяться у додатку Резерв+. Зручно та легко записатись в електронну чергу до ТЦК можна тут

Нагадаємо, ми повідомляли, що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із Резерв+.

Також ми інформували, яке очікує покарання на військовозобов'язаного, який надав фейкову адресу в Резерв+.

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