Мобілізація в Україні — що робити, якщо у Резерв+ з'явився статус потребує уточнення

Оновлення даних у застосунку Резерв+. Колаж Новини.LIVE

Відповідно до нового закону про мобілізацію, усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Це можна зробити у ТЦК, ЦНАП або ж за допомогою Резерв+. Після оновлення особистої інформації у застосунку має з'явитися відповідний статус.

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Які бувають статуси у Резерв+

Після оновлення даних онлайн у застосунку "Резерв+" військовозобов'язаний чоловік може отримати один із цих статусів:

на обліку — дані оновлено;

у розшуку — особа порушила правила військового обліку;

знятий з обліку;

виключений з обліку;

потребує уточнення або уточнюється.

Що означає статус "потребує уточнення​​​​"

Цей статус означає, що військовозобов'язаний громадянин є в реєстрі "Оберіг", проте не закріплений за жодним ТЦК, тобто не стоїть на обліку.

Якщо особа має військово-обліковий документ, то це помилка ТЦК. У іншому випадку, такому громадянину необхідно стати на облік.

Чоловіки призовного віку у ТЦК. Фото: АрміяInform

Що робити, якщо ваш статус у Резерв+ "потребує уточнення"

Військовозобов'язаний з таким статусом повинен звернутися до ТЦК за місцем реєстрації та надати їм необхідні документи, зокрема:

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України; ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ (якщо такий є);

документи, що підтверджують наявність бронювання (якщо такі є);

документи, що підтверджують право на відстрочку (якщо такі є);

всі документи, які підтверджують зміни даних (для оновлення даних).

Звернутися до територіального центру потрібно навіть якщо ви стоїте на обліку і це сталося помилка через працівників ТЦК.

Після уточнення даних, інформація в реєстрі "Оберіг" буде оновлена, і відповідні зміни автоматично відобразяться у додатку Резерв+. Зручно та легко записатись в електронну чергу до ТЦК можна тут.

Нагадаємо, ми повідомляли, що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із Резерв+.

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