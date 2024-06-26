Мобілізація в Україні — що робити, якщо у Резерв+ з'явився статус потребує уточнення

Статус "потребує уточнення" у Резерв+ — у чому проблема та що робити українцям
Відповідно до нового закону про мобілізацію, усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Це можна зробити у ТЦК, ЦНАП або ж за допомогою Резерв+. Після оновлення особистої інформації у застосунку має з'явитися відповідний статус.
Що робити, якщо у додатку у вас з'явився статус "потребує уточнення", пояснили на порталі Міноборони Резерв+.
Які бувають статуси у Резерв+
Після оновлення даних онлайн у застосунку "Резерв+" військовозобов'язаний чоловік може отримати один із цих статусів:
- на обліку — дані оновлено;
- у розшуку — особа порушила правила військового обліку;
- знятий з обліку;
- виключений з обліку;
- потребує уточнення або уточнюється.
Що означає статус "потребує уточнення"
Цей статус означає, що військовозобов'язаний громадянин є в реєстрі "Оберіг", проте не закріплений за жодним ТЦК, тобто не стоїть на обліку.
Якщо особа має військово-обліковий документ, то це помилка ТЦК. У іншому випадку, такому громадянину необхідно стати на облік.
Що робити, якщо ваш статус у Резерв+ "потребує уточнення"
Військовозобов'язаний з таким статусом повинен звернутися до ТЦК за місцем реєстрації та надати їм необхідні документи, зокрема:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- військово-обліковий документ (якщо такий є);
- документи, що підтверджують наявність бронювання (якщо такі є);
- документи, що підтверджують право на відстрочку (якщо такі є);
- всі документи, які підтверджують зміни даних (для оновлення даних).
Звернутися до територіального центру потрібно навіть якщо ви стоїте на обліку і це сталося помилка через працівників ТЦК.
Після уточнення даних, інформація в реєстрі "Оберіг" буде оновлена, і відповідні зміни автоматично відобразяться у додатку Резерв+. Зручно та легко записатись в електронну чергу до ТЦК можна тут.
Нагадаємо, ми повідомляли, що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із Резерв+.
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