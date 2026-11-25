Приложение "Резерв+". Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Статус в реестре "Оберіг" не всегда обновляется автоматически. В приложении "Резерв+" человек может числиться призывником, даже если ему уже исполнилось 25 лет. В таком случае можно обратиться в ТЦК и СП, в частности через адвокатский запрос.

Об этом со ссылкой на адвоката Вячеслава Кирду сообщает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения t.me/konsultatsii_viiskovi

Что делать, если в приложении "Резерв+" не изменился статус

Юрист отметил, что переход от статуса призывника к статусу военнообязанного может затянуться на недели. Пока обновленной информации в реестре нет, человек может столкнуться с трудностями, в частности, если попытается оформить через "Резерв+" отсрочку.

В военкомат стоит обратиться, чтобы выяснить:

какой статус официально значится в учете;

перевели ли человека в категорию военнообязанных;

когда обновят данные в реестре.

"Если вам исполнилось 25, а статус призывника не меняется, это не всегда означает, что нужно просто молча ждать. Иногда процесс вполне реально ускорить", — подытожил адвокат.

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Также мы со ссылкой на 24 Канал писали, что мобилизовать могут даже тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Решение о пригодности к службе принимает ВВК. Если человек с хроническим заболеванием пригоден, его могут направить в подразделения обеспечения.