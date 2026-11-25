Застосунок "Резерв+". Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Статус у реєстрі "Оберіг" не завжди змінюється автоматично. У застосунку "Резерв+" людина може рахуватися як призовник, навіть якщо їй уже виповнилося 25 років. У такому разі можна звернутися до ТЦК та СП, зокрема через адвокатський запит.

Про це з посиланням на адвоката В'ячеслава Кирду передає Новини.LIVE.

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Скриншот повідомлення t.me/konsultatsii_viiskovi

Що робити, якщо в застосунку "Резерв+" не змінився статус

Правознавець зазначив, що перехід зі статусу призовника до статусу військовозобов'язаного може затягнутися на тижні. Поки оновленої інформації в реєстрі немає, людина може зіткнутися із труднощами, зокрема, якщо спробує оформити через "Резерв+" відстрочку.

До військкомату варто звернутися, щоб з'ясувати:

який статус офіційно значиться в обліку;

чи перевели людину до категорії військовозобов'язаних;

коли актуалізують дані в реєстрі.

"Якщо вам виповнилося 25, а статус призовника не змінюється, це не завжди означає, що треба просто мовчки чекати. Іноді процес цілком реально пришвидчити", — підсумував адвокат.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Еспресо повідомляв, що військові підрозділи конкурують через новобранців. Річ у тім, що кількість рекрутингових компаній і вакансій зростає. А от кандидатів на посади бракує.

Також ми з посиланням на 24 Канал писали, що мобілізувати можуть навіть тих, хто має хронічні захворювання. Рішення про придатність до служби ухвалює ВЛК. Якщо людина із хронічним захворюванням придатна, її можуть направити до підрозділів забезпечення.