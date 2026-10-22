Документы после похорон военнослужащего. Фото: коллаж Новини.LIVE

Государство гарантирует семьям погибших военнослужащих особый статус и льготы. Для оформления удостоверения родственникам необходимо обратиться в местное управление социальной защиты. Решение о предоставлении статуса принимается в течение одного месяца с момента подачи полного пакета документов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юристов центра по защите прав военнослужащих "Принцип".

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Куда обращаться и сколько ждать оформления статуса

Чтобы получить официальное удостоверение члена семьи погибшего Защитника или Защитницы, родственникам не нужно ехать в Киев или обращаться непосредственно в военные ведомства. Всеми вопросами занимаются исключительно местные органы социальной защиты населения.

Человеку достаточно прийти в профильное управление при государственной администрации или городской совет по месту своей регистрации. После того как специалисты примут документы, у них есть ровно один месяц на рассмотрение дела и принятие окончательного решения.

Что нужно для оформления статуса семьи погибшего военнослужащего

Чтобы служба социальной защиты выдала удостоверение, семья должна доказать две вещи: сам факт потери и непосредственное участие военнослужащего в боевых действиях.

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Перечень обязательных документов:

Письменное заявление от родственника. Копия свидетельства о смерти или официальное уведомление о гибели. Постановление штатной военно-медицинской комиссии (ВМК) подразделения, в котором служил боец. Справки об участии в мероприятиях по защите Украины.

Последний пункт требует документов, подтверждающих пребывание воина на фронте. Это касается как периода проведения антитеррористической операции на Донбассе, так и периода полномасштабного вторжения России.

Документы должны четко фиксировать, что смерть, ранение, контузия, болезнь или пропажа без вести произошли именно во время выполнения боевых задач и защиты интересов государства.

Права и законодательная база

Когда семья получает на руки удостоверение, государство автоматически предоставляет ей доступ к ряду льгот и гарантий. Все они подробно прописаны в законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Сам же алгоритм выдачи таких удостоверений основан на постановлении правительства № 740, которое Кабинет Министров утвердил еще 23 сентября 2015 года.

Новини.LIVE сообщали, что военным строго запрещено самовольно занимать пустующие дома или дачи рядом с позициями, даже если хозяева давно уехали. Вопрос решается исключительно путем подачи рапорта командирам, которые обязаны организовать жилье или оформить официальное расквартирование через местные власти.

Жены военных имеют законное право уходить в ежегодный отпуск в любой удобный для себя период, не подстраиваясь под общий график на работе. Кроме того, они могут брать отпуск одновременно с мужем, когда того отпускают со службы домой. Чтобы воспользоваться этим правом, достаточно написать заявление работодателю и приложить справку из воинской части о том, что муж служит в армии.