Документи після похорону військового. Фото: колаж Новини.LIVE

Родинам полеглих військових держава гарантує спеціальний статус та пільги. Для оформлення посвідчення рідним необхідно звернутися до місцевого управління соцзахисту. Саме рішення про надання статусу ухвалюють протягом одного місяця з моменту подачі повного пакета паперів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пояснення юристів центру для захисту прав військовослужбовців "Принцип".

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Куди звертатися та скільки чекати на оформлення статусу

Аби отримати офіційне посвідчення члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці, родичам не потрібно їхати до Києва чи звертатися безпосередньо до військових відомств. Усіма питаннями займаються виключно місцеві органи соціального захисту населення.

Людині достатньо прийти до профільного управління при держадміністрації або міській раді за своїм зареєстрованим місцем проживання. Після того як фахівці приймуть документи, у них є рівно один місяць на розгляд справи та фінальне рішення.

Що потрібно для оформлення статусу родини полеглого військового

Щоб соцзахист видав посвідчення, родина має довести дві речі: сам факт втрати та безпосередню участь військового у бойових діях.

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Перелік обов'язкових документів:

Письмова заява від родича. Копія свідоцтва про смерть або офіційне сповіщення про загибель. Постанова штатної військово-лікарської комісії (ВЛК) підрозділу, де служив боєць. Довідки про участь у заходах із захисту України.

Останній пункт вимагає документів, які підтверджують перебування воїна на фронті. Це стосується як часів проведення антитерористичної операції на Донбасі, так і періоду повномасштабного вторгнення Росії.

Документи мають чітко фіксувати, що смерть, поранення, контузія, хвороба або ж зникнення безвісти сталися саме під час виконання бойових завдань та захисту інтересів держави.

Права та законодавча база

Коли сім'я отримує на руки посвідчення, держава автоматично відкриває їй доступ до низки пільг та гарантій. Усі вони детально прописані в законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Сам же алгоритм видачі таких посвідчень базується на урядовій постанові № 740, яку Кабінет Міністрів затвердив ще 23 вересня 2015 року.

Новини.LIVE інформували, що військовим суворо заборонено самовільно займати порожні хати чи дачі поруч із позиціями, навіть якщо господарі давно виїхали. Питання вирішується виключно через рапорт командирам, які зобов'язані організувати житло або оформити офіційне розквартирування через місцеву владу.

Дружини військових мають законне право йти у щорічну відпустку в будь-який зручний для себе період, не підлаштовуючись під загальний графік на роботі. Крім того, вони можуть брати відпочинок одночасно з чоловіком, коли того відпускають зі служби додому. Щоб скористатися цим правом, достатньо написати заяву роботодавцю та додати довідку з військової частини про те, що чоловік служить у війську.