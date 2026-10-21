Приложение Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Многие мужчины считают, что нескольких кликов в приложении "Резерв+" достаточно для выполнения требований закона о воинском учете. Однако следует тщательно проверять и вычитывать свой профиль и данные в нём на наличие ошибок, а появление статуса "Требует уточнения" может стать поводом для реального визита в военкомат.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Житомирского ТЦК и СП.

Реклама

Обновление данных для воинского учета в "Резерв+"

Программа "Резерв+" создана не только для базового сбора контактов и данных от населения. Фактически, смартфон открывает военнообязанному прямой доступ к его досье, которое уже есть в системе "Оберіг". Кроме того, граждане могут оперативно отправлять запросы, если заметят в базе устаревшую информацию или явные ошибки.

Очень важно регулярно сверять информацию в приложении, ведь её актуальность является строгим требованием законодательства, а не просто формальностью.

Что нужно тщательно проверять в "Резерв+"

Текущий статус воинского учета. Отображаемая информация должна полностью совпадать с вашей реальной ситуацией.

Читайте также:

Обязательно проверяйте фактический адрес проживания и указанный контактный номер. Если вы переехали или сменили телефон, закон обязывает сообщать об этом государству в четко определенные сроки, чтобы реестр всегда оставался актуальным.

Статус "требует уточнения" в "Резерв+" — что это значит

Больше всего вопросов возникает тогда, когда на экране появляется статус "Требует уточнения". Игнорировать такую надпись ни в коем случае нельзя. Сначала стоит нажать кнопку "Исправить данные онлайн" и скорректировать информацию, которая может не совпадать с реальностью. Впрочем, электронные запросы помогают не всегда.

Лично обращаться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки после авторизации в приложении не нужно только при одном условии — если в базе все в порядке и нет никаких несоответствий. Но когда приложение дает технические сбои, показывает чужие данные или не позволяет снять проблемный статус через интернет, мужчине придется лично явиться в ТЦК, чтобы уладить проблемы с учетными данными.

Новини.LIVE ранее сообщали, что отметка "в розыске" в приложении "Резерв+" появляется тогда, когда ТЦК обратился в полицию с просьбой найти человека и принудительно доставить его в военкомат. Чаще всего это происходит из-за проигнорированной повестки или старых нарушений правил учета.

Даже если вы успели оформить законную отсрочку, статус «в розыске» не исчезнет с телефона сам по себе. Если военкомат зафиксировал проигнорированную повестку ещё до того, как вы получили отсрочку или освобождение от службы, нарушение всё равно будет фигурировать в системе. Чтобы закрыть этот вопрос и снять статус разыскиваемого, придется самостоятельно связаться с ТЦК.

Если же в "Резерв+" вообще не подтягивается военный билет, дело обычно в том, что система "Оберіг" либо не имеет информации о вас, либо зависла во время обработки файлов. В более сложных случаях приходится обращаться в военкомат с бумажными документами, чтобы данные внесли вручную.