Застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Багато чоловіків вважають, що кількох кліків у застосунку "Резерв+" достатньо для виконання вимог закону щодо військового обліку. Проте, варто ретельно перевіряти і вичитувати свій профіль та дані у ньому на помилки, а поява статусу "Потребує уточнення" може стати причиною для реального візиту до військкомату.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Житомирського ТЦК та СП.

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Оновлення даних для військового обліку в Резерв+

Програма "Резерв+" створена не лише для базового збору контактів та даних від населення. Фактично, смартфон відкриває військовозобов'язаному прямий доступ до його досьє, яке уже є в системі "Оберіг". Також громадян має змогу оперативно надсилати запити, якщо помітить у базі застарілу інформацію чи відверті помилки.

Дуже важливо регулярно звіряти інформацію у застосунку, адже її актуальність є суворою вимогою законодавства, а не просто формальністю.

Що треба ретельно перевіряти в Резерв+

Поточний статус військового обліку. Відображена інформація має повністю збігатися з вашою реальною ситуацією.

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Обов'язково перевіряйте фактичну адресу проживання та вказаний контактний номер. Якщо ви переїхали чи змінили телефон, закон зобов'язує повідомляти про це державу у чітко визначені строки, аби реєстр завжди залишався свіжим.

Статус "потребує уточнення" в Резерв+ — що це значить

Найбільше запитань виникає тоді, коли на екрані з'являється статус "Потребує уточнення". Ігнорувати такий напис у жодному разі не можна. Спершу варто протестувати кнопку "Виправити дані онлайн" та коригувати інформацію, яка може не співпадати з реальністю. Втім, електронні запити рятують не завжди.

Особисто йти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки після авторизації в застосунку не потрібно лише за однієї умови, якщо в базі все ідеально і немає жодної невідповідності. Але коли програма видає технічні збої, показує чужі дані або не дозволяє зняти проблемний статус через інтернет, чоловікові доведеться фізично з'явитися у ТЦК, щоб владнати облікові проблеми.

Новини.LIVE інформували раніше, що позначка "у розшуку" в додатку "Резерв+" з'являється тоді, коли ТЦК попросив поліцію знайти людину та примусово доставити її до військкомату. Найчастіше це стається через проігнорований виклик або старі порушення правил обліку.

Навіть якщо ви встигли оформити законну відстрочку, статус розшуку не зникне з телефона сам по собі. Якщо військкомат зафіксував проігноровану повістку ще до того, як ви отримали бронь чи звільнення, порушення все одно висітиме в системі. Щоб закрити це питання і прибрати розшук, доведеться самостійно зв'язуватися з ТЦК.

Якщо ж у "Резерв+" взагалі не підтягується військовий квиток, справа зазвичай у тому, що система "Оберіг" або не має інформації про вас, або зависла під час обробки файлів. В складніших випадках доводиться йти до військкомату з паперовими документами, аби дані внесли вручну.