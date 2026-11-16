Военнослужащие ВСУ готовят дроны к полету. Иллюстративное фото: Андрей Андриенко/Пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады Вооружённых Сил Украины

Иностранным военнослужащим в рядах ВСУ стало значительно проще оформить статус участника боевых действий (УБД). Правительство отменило требование предоставлять справку об отсутствии судимости, на получение которой у бойцов на передовой просто не было времени.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Иностранные граждане и лица без гражданства, вставшие на защиту Украины, смогут быстрее и без лишней бюрократии получить статус участника боевых действий. Кабинет Министров официально исключил справку об отсутствии судимости из обязательного перечня документов для этой категории военнослужащих.

В чем заключалась проблема для иностранцев на фронте

Ранее процедура требовала от командиров подавать документы на получение статуса участника боевых действий для иностранного бойца в течение пяти дней после начала выполнения боевого приказа. В этот пакет обязательно должна была входить полная справка об отсутствии судимости.

Однако получить такой документ военный мог только лично через портал электронных услуг или заказать в сервисном центре МВД либо в ЦНАП. Сделать это, находясь в окопах или на боевых заданиях, физически невозможно. Из-за этой проблемы процесс присвоения статуса иностранным добровольцам постоянно затягивался.

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Что изменилось для командиров и бойцов

Теперь обновленный и сокращенный пакет документов выглядит следующим образом:

копия паспорта иностранца с переводом на украинский язык;

копия идентификационного кода (карточки из реестра налогоплательщиков);

справка по форме № 6, подтверждающая непосредственное участие человека в боевых действиях.

В Министерстве обороны отмечают, что такие изменения окончательно устраняют правовое неравенство между украинскими и иностранными военными.

Новини.LIVE ранее сообщали, что параллельно Минобороны обновило правила для бойцов, которые заменили оставшийся срок тюремного заключения на контракт. Теперь бывшие заключенные могут дослужиться до капитана и выходить в обычные отпуска.

Кроме того, в ведомстве подготовили несколько вариантов законопроекта о четких сроках службы. Сейчас правительство и военное руководство согласовывают окончательный текст, хотя когда документ передадут депутатам, пока неизвестно.