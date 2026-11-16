Військовослужбовці ЗСУ споряджають дрони. Фото ілюстративне: Андрій Андрієнко/Прес-служба 65-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України

Іноземним військовим у лавах ЗСУ стало значно простіше оформити статус учасника бойових дій (УБД). Уряд скасував вимогу надавати витяг про відсутність судимості, на отримання якого бійці просто не мали часу на передовій.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

Реклама

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які стали на захист України, зможуть швидше і без зайвої бюрократії здобути статус учасника бойових дій. Кабінет Міністрів офіційно виключив довідку про несудимість з обов'язкового переліку документів для цієї категорії військовослужбовців.

У чому полягала проблема для іноземців на фронті

Раніше процедура вимагала від командирів подавати документи на УБД для іноземного бійця протягом п'яти днів після початку виконання бойового наказу. У цей пакет обов'язково мав входити повний витяг про відсутність судимості.

Проте здобути такий документ військовий міг лише особисто через портал електронних послуг або замовити у сервісному центрі МВС або у ЦНАПі. Зробити це, перебуваючи в окопах чи на бойових завданнях, фізично неможливо. Через таку проблему процес надання статусу іноземним добровольцям постійно затягувався.

Читайте також:

Що змінилося для командирів і бійців

Тепер оновлений і скорочений пакет документів виглядає так:

копія паспорта іноземця з перекладом українською мовою;

копія ідентифікаційного коду (картки з реєстру платників податків);

довідка за формою №6, яка підтверджує безпосередню участь людини у бойових діях.

У Міністерстві оборони наголошують, що такі зміни остаточно усувають правову нерівність між українськими та іноземними військовими.

Новини.LIVE інформували раніше, що паралельно Міноборони оновило правила для бійців, які змінили залишок тюремного строку на контракт. Тепер колишні в'язні можуть дослужитися до капітана й ходити у звичайні відпустки.

Крім того, у відомстві підготували кілька варіантів законопроєкту про чіткі терміни служби. Зараз уряд і військове керівництво узгоджують фінальний текст, хоча коли документ передадуть депутатам, наразі невідомо.