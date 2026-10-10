Статус УБД присваивается автоматически: что делать, если не выдали удостоверение

Военнослужащий ВСУ. Фото: Военный институт танковых войск НТУ "ХПИ"

Статус участника боевых действий чаще всего оформляется без личного участия самого военнослужащего. Если же запись в Едином государственном реестре ветеранов войны не появилась, защитникам, добровольцам и уволенным в запас придется самостоятельно подавать заявления.

Соответствующий алгоритм обнародовал Житомирский областной ТЦК, передает Новини.LIVE.

Реклама

Автоматическое оформление статуса УБД

Защитники, которые непосредственно противостоят вооруженной агрессии РФ, могут получить статус участника боевых действий без личных посещений инстанций. Во многих случаях этот процесс запускается автоматически. Ответственность за передачу необходимых сведений в Единый государственный реестр ветеранов войны полностью лежит на уполномоченном лице конкретной воинской части. Если командование своевременно передало всю информацию, военнослужащий освобождается от бюрократии и самостоятельного сбора справок.

Но бывают ситуации, когда автоматическое оформление статуса не происходит. В таком случае инициативу бойцу придется взять в свои руки. Действующему военнослужащему необходимо написать соответствующее заявление и собрать пакет документов, официально подтверждающих факт его пребывания в зоне боевых действий и участия в мероприятиях по обороне государства. Все собранные документы передаются на рассмотрение специальной комиссии того ведомства, в котором проходит службу военнослужащий.

Процедура для ветеранов и уволенных в запас

Несколько иной алгоритм действий предусмотрен для тех защитников, которые уже уволились из рядов армии. Бывшие бойцы должны направлять свои заявления непосредственно в ведомственные комиссии по месту своей прежней службы. Например, ветераны Вооруженных Сил Украины могут решить вопрос о получении статуса участника боевых действий, обратившись за помощью в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в установленном порядке.

Читайте также:

Отдельная законодательная процедура действует для бойцов добровольческих формирований, которые встали на защиту Украины в четко определенные законом периоды. Эта категория граждан может подать собранные подтверждающие документы и заявления через Министерство по делам ветеранов Украины или воспользоваться услугами центров предоставления административных услуг (ЦНАП).

Когда ответственная комиссия принимает положительное решение, информация о лице вносится в реестр, после чего человек получает на руки официальное удостоверение участника боевых действий.

Новини.LIVE сообщали ранее, что военные, получившие инвалидность на фронте или признанные медкомиссией годными только для тыловых подразделений, сохраняют право заключать контракты с ВСУ. Минобороны уже определило перечень должностей в частях обеспечения для таких бойцов и разъяснило, как именно действуют медицинские исключения.

Между тем для демобилизованных воинов, ветеранов и их семей заработала сеть социального сопровождения. Около трех тысяч специальных помощников в разных регионах Украины помогают защитникам быстро и без лишней бюрократии оформлять документы, получать государственные льготы и оказывают первую психологическую поддержку, если в этом возникает необходимость.