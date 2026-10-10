Статус УБД автоматично: що робити, якщо не дали посвідчення

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Військовий інститут танкових військ НТУ "ХПІ"

Статус учасника бойових дій найчастіше оформлюють без особистої участі самого військового. Якщо ж запис у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни не з'явився, захисникам, добровольцям та звільненим у запас доведеться самостійно подавати заяви.

Відповідний алгоритм оприлюднив Житомирський обласний ТЦК, передає Новини.LIVE.

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Автоматичне оформлення статусу УБД

Захисники, які безпосередньо протистоять збройній агресії РФ, можуть отримати статус учасника бойових дій без особистих візитів до інстанцій. У багатьох випадках цей процес запускається автоматично. Відповідальність за передачу необхідних відомостей до Єдиного державного реєстру ветеранів війни повністю лежить на уповноваженій особі конкретної військової частини. Якщо командування вчасно передало всю інформацію, військовослужбовець звільняється від бюрократії та самостійного збору довідок.

Але трапляються ситуації, коли автоматичного оформлення статусу не відбувається. У такому разі ініціативу бійцю доведеться брати у свої руки. Чинному військовому необхідно написати відповідну заяву та зібрати пакет документів, які офіційно підтверджують факт його перебування у зоні бойових дій та участі в заходах із оборони держави. Усі зібрані папери передаються на розгляд спеціальної комісії того відомства, у якому проходить службу військовослужбовець.

Процедура для ветеранів та звільнених у запас

Дещо інший алгоритм дій передбачено для тих захисників, які вже звільнилися з лав армії. Колишні бійці мають скеровувати свої заяви безпосередньо до відомчих комісій за місцем своєї колишньої служби. Наприклад, ветерани Збройних Сил України можуть вирішити питання отримання статусу учасника бойових дій, звернувшись за допомогою до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за встановленим порядком.

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Окрема законодавча процедура діє для бійців добровольчих формувань, які стали на захист України у чітко визначені законом періоди. Ця категорія громадян має змогу подати зібрані підтверджувальні документи та заяви через Міністерство у справах ветеранів України або ж скористатися послугами центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Коли відповідальна комісія ухвалює позитивне рішення, інформацію про особу вносять до реєстру, після чого людина отримує на руки офіційне посвідчення учасника бойових дій.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що військові, які отримали інвалідність на фронті, або яких медкомісія визнала придатними лише для тилових підрозділів, зберігають право укладати контракти із ЗСУ. Міноборони вже визначило перелік посад у частинах забезпечення для таких бійців та роз'яснило, як саме діють медичні винятки.

Тим часом для демобілізованих воїнів, ветеранів та їхніх сімей запрацювала мережа соціального супроводу. Близько трьох тисяч спеціальних помічників у різних регіонах України допомагають захисникам швидко та без зайвої бюрократії оформлювати документи, отримувати державні пільги і надають першу психологічну підтримку, якщо виникає така потреба.