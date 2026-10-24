Удостоверение УБД. Фото иллюстративное: suspilne.media/amp/uzhhorod

Участники боевых действий (УБД) имеют право на ряд льгот и социальных гарантий. Правда, согласно законодательству, при определенных условиях этот статус можно утратить. Причины лишения статуса различны: от вынесения обвинительного приговора до личного решения бойца.

Об этом 23 октября сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Лишение статуса УБД

Если военному вынесли приговор за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления и это судебное решение вступило в законную силу, боец утратит статус и вместе с ним ряд государственных льгот. Также участниками боевых действий не будут считать тех, кто получил привилегии от государства на основании ложной информации или поддельных документов. Добровольное обращение с заявлением о нежелании принадлежать к категории УБД тоже может стать основанием для отмены статуса.

Если боец совершил СОЧ, это не означает, что он автоматически перестанет относиться к категории УБД. Каждую ситуацию рассматривают отдельно, учитывая ее обстоятельства и требования законодательства.

"Ответственность за нарушение правил прохождения военной службы и законодательные основания для отмены этого статуса — это разные правовые вопросы", — говорится в сообщении Львовского областного ТЦК и СП.

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Решение о лишении статуса принимает уполномоченная или межведомственная комиссия. Устного уведомления или решения одного чиновника для таких изменений недостаточно: должны быть законные основания и соответствующие документы.

"Прекращение статуса может повлиять на право на льготы, связанные именно со статусом УБД. Другие выплаты и социальные гарантии, предусмотренные по отдельным основаниям, оцениваются индивидуально", — объяснили в региональном военкомате.

Что делать тем, кого лишили статуса УБД:

получить копию решения соответствующей комиссии;

выяснить, на каких основаниях приняли решение, и ознакомиться с документами;

при необходимости обратиться за юридической помощью;

в случае несогласия обжаловать решение.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на правозащитников центра для военнослужащих "Принцип" сообщал, что родственники военнослужащих также подлежат мобилизации. От призыва освобождают только тех, кто из-за войны потерял близких. Не мобилизуют людей, чьи близкие погибли на фронте или пропали без вести.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Житомирский областной ТЦК и СП писал, что в приложении "Резерв+" может появиться статус "Требует уточнения". Решить проблему можно с помощью кнопки "Исправить данные онлайн". Если же откорректировать информацию самостоятельно не удастся, придется обратиться в ТЦК и СП.