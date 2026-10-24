Посвідчення УБД. Фото ілюстративне: suspilne.media/amp/uzhhorod

Учасники бойових дій (УБД) мають право на низку пільг і соціальних гарантій. Щоправда, згідно із законодавством, за певних умов статус можна втратити. Причини скасування різні: від винесення обвинувального вироку до особистого рішення бійця.

Про це 23 жовтня повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Скасування статусу УБД

Якщо військовому винесли вирок за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину і це судове рішення набуло законної сили, боєць утратить статус і разом із ним низку державних пільг. Також учасниками бойових дій не вважатимуть тих, хто отримав привілеї від держави на підставі неправдивої інформації або підроблених документів. Добровільне звернення із заявою про небажання належати до категорії УБД теж може стати підставою для скасування статусу.

Якщо боєць скоїв СЗЧ, це не означає, що він автоматично перестане належати до УБД. Кожну ситуацію розглядають окремо, враховуючи її обставини та вимоги законодавства.

"Відповідальність за порушення правил проходження військової служби та законодавчі підстави для скасування цього статусу — різні правові питання", — йдеться в повідомленні Львівського обласного ТЦК та СП.

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Рішення про позбавлення статусу ухвалює уповноважена або міжвідомча комісія. Усного повідомлення або рішення одного посадовця для таких змін недостатньо: мають бути законні підстави та відповідні документи.

"Припинення статусу може вплинути на право на пільги, пов'язані саме зі статусом УБД. Інші виплати та соціальні гарантії, що передбачені з окремих підстав, оцінюються індивідуально", — пояснили в регіональному військоматі.

Що робити тим, кого позбавили статусу УДБ:

отримати копію рішення відповідної комісії;

з'ясувати, на яких підставах ухвалили рішення, та ознайомитися з документами;

за потреби звернутися по правову допомогу;

у разі незгоди оскаржити рішення.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на правозахисників центру для військовослужбовців "Принцип" повідомляв, що родичі військовослужбовців теж підлягають мобілізації. Від призову звільняють лише тих, хто через війну втратив близьких. Не мобілізують людей, чиї близькі загинули на фронті або зникли безвісти.

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