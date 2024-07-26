УБД - предоставление и лишение статуса участника боевых действий - изменения в процессе

Военный с удостоверением участника боевых действий. Фото: pon.org.ua

Кабинет министров ввел электронный кабинет для военнослужащих – участников боевых действий (УБД). Заявление о предоставлении статуса УБД можно подать несколькими способами, как традиционным бумажным, так и электронным, через "Дію".

Об этом сообщила "Судово-юридична газета".

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Электронный кабинет для УБД

Украинское правительство изменило процесс предоставления и лишения военнослужащих статуса "участник боевых действий".

В этом процессе теперь будет участвовать такой механизм, как электронный кабинет — часть Единого государственного реестра ветеранов войны, где и будут вноситься и меняться соответствующие данные.

Как подать заявление на получение статуса УБД

Согласно изменениям, введенным Кабинетом министров, заявление на получение УБД можно подавать в нескольких разных вариантах.

Остается возможность предоставления стандартной бумажной документации:

непосредственно межведомственной комиссии;

через центры предоставления административных услуг.

Также прилагается опция подачи заявления в электронном варианте через государственный портал "Дія".

Напомним, что украинские защитники и защитницы, получившие статус участника боевых действий, имеют право на льготы от государства. Также некоторые привилегии и социальные гарантии распространяются на семьи таких военнослужащих.

Добавим, ранее мы писали, участники боевых действий могут бесплатно получить новую профессию.