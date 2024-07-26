УБД - надання та позбавлення статусу учасника бойових дій - зміни у процесі

Військовий із посвідченням учасника бойових дій. Фото: pon.org.ua

Кабінет міністрів запровадив електронний кабінет для військовослужбовців — учасників бойових дій (УБД). Заяву про надання статусу УБД можна подати кількома способами, як традиційним паперовим, так і електронним, через "Дію".

Про це повідомила "Судово-юридична газета".

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Український уряд змінив процес надання та позбавлення військовослужбовців статусу "учасник бойових дій".

В цьому процесі відтепер буде брати участь такий механізм, як електронний кабінет — частина Єдиного державного реєстру ветеранів війни, де і вноситимуться та змінюватимуться відповідні дані.

Як подати заяву на набуття статусу УБД

Згідно зі змінами, запровадженими Кабінетом міністрів, заяву на отримання УБД можна подавати у кількох різних варіантах.

Залишається можливість подання стандартної паперової документації:

безпосередньо міжвідомчій комісії;

через центри надання адміністративних послуг.

Також додається опція подання заяви в електронному варіанті через державний портал "Дія".

Нагадаємо, що українські захисники та захисниці, які отримали статус учасника бойових дій, мають право на пільги від держави. Також певні привілеї та соціальні гарантії розповсюджуються на сім'ї таких військовослужбовців.

Додамо, раніше ми писали, учасники бойових дій можуть безкоштовно здобути новий фах.