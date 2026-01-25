Отмена статуса "В розыске" — юрист назвал три способа

Информация о розыске в приложении "Резерв+". Фото иллюстративное: Ярослав Станчак/expres.online

Граждан, которые нарушают воинский учет, могут объявить в розыск. Снять этот статус можно, но избежать мобилизации, если на это нет законных оснований, удастся вряд ли.

Об этом в комментарии РБК-Украина объяснил военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.

Почему военнообязанного может разыскивать ТЦК

По словам правоведа статус "В розыске" обычно является следствием нарушения учета. В частности, речь идет о неявке по повестке или необновлении данных в базе "Оберіг".

Как избавиться от статуса "В розыске"

Снять статус "В розыске" можно тремя способами. Если данные о розыске внесли по ошибке из-за технического сбоя или неправильного адреса, по которому доставили повестку, надо обратиться в ТЦК.

"Если статус появился по ошибке, ТЦК может закрыть производство, а оператор вносит соответствующие изменения в реестр "Оберіг", после чего статус "В розыске" исчезает", — отметил юрист.

Еще одним способом прекращения розыска уплата штрафа. Сделать это можно даже без явки в ТЦК и СП: онлайн в приложении "Резерв+". Когда нарушитель платит штраф, ТЦК обращается в Нацполицию с требованием о снятии этого гражданина с розыска — соответствующее уведомление появляется в приложении.

Также, чтобы отменить розыск, можно обратиться в суд.

Правовед отметил, что закрытие административного производства не является заменой отсрочки. Военнообязанным следует систематически проверять состояние своего профиля в "Резерв+". Если прийти в ТЦК и СП в указанные день и время не удается по уважительным причинам, надо иметь документы, подтверждающие это. В случае спорных ситуаций с участием полицейских или военнослужащих ТЦК можно обратиться за помощью к профессиональным юристам.

Напомним, статус "В розыске" может появиться, даже если человек не получал никаких повесток. Юрист Владислав Дерий объяснял, как в таком случае действовать.

Также мы сообщали, что незаконное объявление в розыск можно обжаловать. Уже были случаи, когда суд в таких делах поддерживал военнообязанных.