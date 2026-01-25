Скасування статусу "У розшуку" — юрист назвав три способи

Інформація про розшук у застосунку "Резерв+". Фото ілюстративне: Ярослав Станчак/expres.online

Громадян, які порушують військовий облік, можуть оголосити в розшук. Зняти цей статус можна, але уникнути мобілізації, якщо на це немає законних підстав, вдасться навряд чи.

Про це в коментарі РБК-Україна пояснив військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.

Чому військовозобов'язаного може розшукувати ТЦК

За словами правознавця статус "У розшуку" зазвичай є наслідком порушення обліку. Зокрема, йдеться про неявку за повісткою або неоновлення даних у базі "Оберіг".

Як позбутися статусу "У розшуку"

Зняти статус "У розшуку" можна трьома способами. Якщо дані про розшук внесли помилково через технічний збій або неправильну адресу, за якою доставили повістку, треба звернутися до ТЦК.

"Якщо статус з'явився помилково, ТЦК може закрити провадження, а оператор вносить відповідні зміни до реєстру "Оберіг", після чого статус "У розшуку" зникає", — зазначив юрист.

Ще одним способом припинення розшуку сплата штрафу. Зробити це можна навіть без явки до ТЦК та СП: онлайн у застосунку "Резерв+". Коли порушник сплачує штраф, ТЦК звертається до Нацполіції з вимогою щодо зняття цього громадянина з розшуку — відповідне сповіщення з'являється в застосунку.

Також, щоб скасувати розшук, можна звернутися до суду.

Правознавець наголосив, що закриття адміністративного провадження не є заміною відстрочки. Військовозобов'язаним варто систематично перевіряти стан свого профілю в "Резерв+". Якщо прийти до ТЦК та СП у зазначені день та час не вдається через поважні причини, треба мати документи, які це підтверджують. У разі суперечливих ситуацій за участю поліцейських чи військовослужбовців ТЦК можна звернутися по допомогу до професійних юристів.

Нагадаємо, статус "У розшуку" може з'явитися, навіть якщо людина не отримувала жодних повісток. Юрист Владислав Дерій пояснював, як у такому разі діяти.

Також ми повідомляли, що незаконне оголошення в розшук можна оскаржити. Уже були випадки, коли суд у таких справах підтримував військовозобов'язаних.