Статус "военнообязанный" для ограниченно годных: объяснение юристов

Бывшие ограниченно годные считаются военнообязанными гражданами. Это касается даже тех лиц, кому еще не исполнилось 25 лет. Этот процесс был всегда, еще до изменений в законодательстве, которые произошли в 2024 году.

Ограниченно пригодны и изменения в законе

В военном законодательстве Украины до недавних изменений существовала особая категория годности к военной службе. Это "ограниченно годные".

С 2024 года эта категория была отменена. После этого бывшие ограниченно годные должны были пройти военно-врачебную комиссию для определения их актуальной пригодности к военной службе.

После военно-врачебной комиссии гражданин, который ранее был признан ограниченно годным, мог попасть в ряды ВСУ. Причем как в тыловые подразделения, части обеспечения и т.д., так и в боевые бригады.

Читайте также:

Ограниченно годные всегда были военнообязанными

К юристам обратился гражданин, который ранее имел статус "ограниченно годный". Он рассказал, что после изменений в законодательстве получил категорию "военнообязанный", хотя ему еще не исполнилось 25 лет.

Мужчина поинтересовался, законно ли это и когда ограниченно годных начали переводить в военнообязанные. Юристы объяснили, что это абсолютно законно и не имеет никакого отношения к недавним изменениям в законодательстве.

Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Ограниченно годные всегда находились в статусе военнообязанных". Юрист добавил, что на этот процесс не влияло даже снятие с учета: "Если военнообязанный в свое время был снят с учета, как непригодный в мирное время и ограниченно годный в военное время, он все равно находился в запасе военнообязанных".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что мобилизация бывших ограниченно годных начинается до 25 лет.

Бывшие ограниченно годные граждане могут быть мобилизованы даже до достижения 25-летнего возраста. Этот вопрос должна была урегулировать Верховная Рада, которая еще в 2024 году приняла соответствующий закон. Но он до сих пор не подписан Владимиром Зеленским.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, выпустят ли из Украины ограниченно годного гражданина в возрасте до 25 лет.

Граждане, которые имели статус "ограниченно годный", которые не достигли 25-летнего возраста, могут выехать за границу во время действия военного положения. Но если они не имеют отсрочки, то их могут задержать на блокпостах ТЦК по дороге к границе.