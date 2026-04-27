Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Статус "військовозобов'язаний" для обмежено придатних: пояснення юристів

Ua ru
Дата публікації: 27 квітня 2026 15:25
Статус військовозобов'язаний для обмежено придатних: пояснення юристів
Військово-лікарська комісія для колишнього обмежено придатного. Фото: УНІАН

Колишні обмежено придатні вважаються військовозобов’язаними громадянами. Це стосується навіть тих осіб, кому ще не виповнилося 25 років. Цей процес був завжди, ще до змін у законодавстві, які сталися у 2024 році.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Обмежено придатні й зміни у законі

У військовому законодавстві України до нещодавніх змін існувала особлива категорія придатності до військової служби. Це "обмежено придатні".

З 2024 року ця категорія була скасована. Після цього колишні обмежено придатні мали пройти військово-лікарську комісію для визначення їхньої актуальної придатності до військової служби.

Після військово-лікарської комісії громадянин, який раніше був визнаний обмежено придатним, міг потрапити до лав ЗСУ. Причому як до тилових підрозділів, частин забезпечення тощо, так і у бойові бригади.

Читайте також:

Обмежено придатні завжди були військовозобов’язаними

До юристів звернувся громадянин, який раніше мав статус "обмежено придатний". Він розповів, що після змін у законодавстві отримав категорію "військовозобов’язаний", хоча йому ще не виповнилося 25 років.

Чоловік поцікавився, чи це законно і коли обмежено придатних почали переводити у військовозобов’язані. Юристи пояснили, що це є абсолютно законним і не має жодного відношення до нещодавніх змін у законодавстві.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Обмежено придатні завжди знаходились у статусі військовозобов'язаних". Юрист додав, що на цей процес не впливало навіть зняття з обліку: "Якщо військовозобов'язаний свого часу був знятий з обліку, як непридатний у мирний час та обмежено придатний у воєнний час, він все одно знаходився у запасі військовозобов'язаних".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що мобілізація колишніх обмежено придатних починається до 25 років.

Колишні обмежено придатні громадяни можуть бути мобілізовані навіть до досягнення 25-річного віку. Це питання мала врегулювати Верховна Рада, яка ще 2024 року ухвалила відповідний закон. Але він досі не підписаний Володимиром Зеленським.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи випустять з України обмежено придатного громадянина віком до 25 років.

Громадяни, які мали статус "обмежено придатний", які не досягли 25-річного віку, можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану. Та якщо вони не мають відстрочки, то їх можуть затримати на блокпостах ТЦК по дорозі до кордону.

ВЛК військовозобов'язані обмежено придатні
Любомир Кучер - редактор, юрист
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації