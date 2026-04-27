Статус "військовозобов'язаний" для обмежено придатних: пояснення юристів

Колишні обмежено придатні вважаються військовозобов’язаними громадянами. Це стосується навіть тих осіб, кому ще не виповнилося 25 років. Цей процес був завжди, ще до змін у законодавстві, які сталися у 2024 році.

Обмежено придатні й зміни у законі

У військовому законодавстві України до нещодавніх змін існувала особлива категорія придатності до військової служби. Це "обмежено придатні".

З 2024 року ця категорія була скасована. Після цього колишні обмежено придатні мали пройти військово-лікарську комісію для визначення їхньої актуальної придатності до військової служби.

Після військово-лікарської комісії громадянин, який раніше був визнаний обмежено придатним, міг потрапити до лав ЗСУ. Причому як до тилових підрозділів, частин забезпечення тощо, так і у бойові бригади.

Обмежено придатні завжди були військовозобов’язаними

До юристів звернувся громадянин, який раніше мав статус "обмежено придатний". Він розповів, що після змін у законодавстві отримав категорію "військовозобов’язаний", хоча йому ще не виповнилося 25 років.

Чоловік поцікавився, чи це законно і коли обмежено придатних почали переводити у військовозобов’язані. Юристи пояснили, що це є абсолютно законним і не має жодного відношення до нещодавніх змін у законодавстві.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Обмежено придатні завжди знаходились у статусі військовозобов'язаних". Юрист додав, що на цей процес не впливало навіть зняття з обліку: "Якщо військовозобов'язаний свого часу був знятий з обліку, як непридатний у мирний час та обмежено придатний у воєнний час, він все одно знаходився у запасі військовозобов'язаних".

Колишні обмежено придатні громадяни можуть бути мобілізовані навіть до досягнення 25-річного віку. Це питання мала врегулювати Верховна Рада, яка ще 2024 року ухвалила відповідний закон. Але він досі не підписаний Володимиром Зеленським.

Громадяни, які мали статус "обмежено придатний", які не досягли 25-річного віку, можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану. Та якщо вони не мають відстрочки, то їх можуть затримати на блокпостах ТЦК по дорозі до кордону.