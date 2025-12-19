Изменение статуса призывник на военнообязанный - автоматическое изменение

Призывники в ТЦК. Фото: Житомирский областной ТЦК

В течение 30 дней после того, как призывник достигнет 25-летнего возраста, ему должны изменить военный статус на "военнообязанный". Если же этого не произошло, нужно обратиться в территориальный центр комплектования или в техподдержку "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Автоматический процесс изменения военного статуса

Согласно действующему украинскому законодательству, граждане на воинском учете, которым исполнилось 25 лет, переходят из категории "призывник" в "военнообязанные".

Сейчас этот процесс автоматизирован, но время от времени случаются проблемы.

К юристам обратился гражданин, который за полтора месяца так и не дождался изменения статуса — что ему нужно для оформления бронирования.

Мужчина поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.

"Вас должны были автоматически взять на воинский учет военнообязанных в течение 1 месяца после достижения 25-летия", — подтвердил в комментарии юрист Владислав Дерий.

Куда обращаться, если изменения статуса не произошло

Дерий объяснил, что надо сделать в таком случае.

"Если этого не было сделано, то отправьте в ТЦК заказным письмом заявление с требованием изменить сведения в Реестре "Оберіг". Также направьте заявку через техподдержку "Резерв+", — отметил юрист.

Кроме того, Владислав Дерий предложил еще один вариант решения ситуации.

"Попробуйте получить направление на ВВК. Если по базе Вы являетесь военнообязанным, то Вас направят на ВВК и изменят статус на "военнообязанный" в "Резерв+". Время на прохождение ВВК составляет 6 дней, поэтому Вас успеют забронировать", — заверил юрист.

